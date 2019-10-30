2019年日本最受歡迎杯麵　海膽、麻辣上榜　冠軍竟是這口味？

下班回到家已是深夜，當你感到飢腸轆轆又懶得煮飯的時候，沖一個杯麵，香氣洋溢整個房間，幸福感油然而生。雖然明知多味精又不健康的食物，但杯麵就是有如此令人無法抗拒的魔力。

杯麵是宵夜的最好拍檔，不想煮飯時杯麵方便又美味。(cupnoodle_jp@IG)

每次去日本少不免要去便利店尋寶藏，皆因日本食物總是層出不窮，推陳出新的速度讓人詫異，新口味永遠出不完。特別是口味非常創新又豐富的杯麵，有時候已經不是杯麵那麼簡單，更像是一道菜餚，可見日本商家落足誠意。單單看到日本杯麵不斷推出新口味的速度，就知道日本人的接受能力非常之高，對於杯麵的喜愛也顯而見之。

日本的杯麵經常推出獨特又豐富的新口味，吸引不才人嚐鮮。(cupnoodle_jp@IG)

日本知名美食網站「mognavi」會綜合全球mognavi用戶的意見，然後製作出各種食品排行榜、推薦清單等等，可以說是日本食品界的Cosme，最近「mognavi」就綜合了2018年11月1日到2019年4月30日最愛歡迎的杯麵牌子，然後整合出了這個杯麵排行榜Top18，如果是日本杯麵忠粉的你就千萬不要錯過了！

日本知名美食網站「mognavi」就整合了一個2019年最受歡迎杯麵排行榜Top18。(mognavi)

2019年日本最受歡迎杯麵排行榜第11到18名：

+ 4 + 3 + 2

2019年日本最受歡迎杯麵排行榜第1到10名：

+ 6 + 5 + 4

綜觀這個最受歡迎排行榜，可以見到榜上有名最多的牌子就是日清，在18個杯麵中已經佔了14個，難怪日清食品在日本可以隱坐「 一哥」寶座，當然日清在香港即食麵界也可以說是「龍頭」地位，想起要買即食麵，很多人自然都會選出前一丁或者合味道杯麵，加上日清旗下即食麵口味眾多又少「中伏」 ，也難怪受日本人愛戴。下次去日本旅遊，大家就知道要買什麼口味的杯麵了！