【12星座】性格超不合　永遠火星撞地球　誰是你的命中剋星？

身邊總會有些人，相處幾次後就會漸而遠之，磁場不夾的話的確很難成為朋友。12星座中總會有和自己不合的星座，兩人相遇簡直就是「火星撞地球」，完全無法正常地溝通相處，想避開這些人，就要找出哪個星座是你的命中剋星了。

身邊總會有些人同你合不來，磁場永遠對不上。(tvndrama.official@IG)

白羊座剋星 ： 金牛座

白羊座剋星 ： 金牛座

白羊座屬於行動派而且比較有衝勁，想到什麼就會立刻去行動的類型；金牛座是屬於謹慎派，凡事都要經過深思熟慮，慢慢雕琢再決定，如果遇著金牛座的話，白羊座就會心急如焚，坐立不安，所以兩人完全難以相處。

白羊座凡事追求快恨準，慢條思理的金牛座會讓她們很抓狂。(tvndrama.official@IG)

金牛座剋星 ：金牛座

金牛座剋星 ：金牛座

金牛座對於錢財非常著緊，是一個精打細算而且非常吝嗇的星座，什麼都會計到最盡。當金牛座碰上另一個金牛座，兩方都會想盡辦法去省錢，有時對方在不需要的地方斤斤計較時，會讓另一方也感到很崩潰。

當孤寒的人遇上孤寒的人，永遠沒有盡頭。(tvndrama.official@IG)

雙子座剋星 ： 天蠍座

雙子座剋星 ： 天蠍座

雙子座就是隨心所欲，想到什麼就做什麼，什麼事情在她們的臉上都一目了然，沒有任何的隱瞞。但是充滿心機的天蠍就喜歡在暗地裡控制著雙子，想盡辦法讓對方聽她的意見，讓雙子喪失自由，最讓她們忍受不了。

自由自在的雙子遇上控制慾強的天蠍，「走夾唔唞」。(mbcdrama_now@IG)

按圖看餘下9個星座的命中剋星：