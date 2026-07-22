世界盃2026｜Shakira4件關於「4」的成就：4歲識寫詩、4奪格林美

世界盃2026完結，不少人仍沉醉在話題餘溫中，而有份擔任開幕禮及中場表演嘉賓的Shakira，亦得到大批人關注和討論。 這位現年49歲的歌倫比亞女歌手，驚人的人生成就多不勝數，不僅演唱《優獸大都會》的主題曲，更曾於美國荷里活星光大道留下星星榮耀，連濱崎步及安室奈美都搶票去看她的巡迴演唱會。以下細數4個她與「4」有關的厲害事跡！



世界盃2026｜Shakira 4度參與世界盃

相信是世界盃的球迷，都會認識Shakira。她分別在2006年、2010年、2014年及2026年，擔任開幕或閉幕式表演嘉賓，非常具代表性。她與世界盃的緣分，始於2005年發表的神曲〈Hips Don't Lie〉，並在翌年德國舉辦的世界盃，演出特別版本〈Hips Don't Lie - Bamboo〉。

Shakira其後都會為世界盃創作歌曲，〈Waka Waka〉便是2010年南非世界盃的官方主題曲，而在2014年巴西世界盃，她為可口可樂演唱世界盃歌曲〈La La La〉，今年（2026年）則攜手Burna Boy，打造全新世界盃主題曲〈Dai Dai〉。

世界盃2026｜Shakira 4度參與世界盃 (Getty Images)

世界盃2026｜Shakira 4度參與世界盃 (Getty Images)

世界盃2026｜Shakira 4歲就會寫詩

年少時已有藝術天賦，當大家4歲還在熟讀生字時，Shakira便已完成創作第一首詩《玻璃玫瑰》（La Rosa de Cristal）。同年，她在中東餐廳內，被樂手的傳統阿拉伯手鼓，以及肚皮舞者的律動感染，瞬間赤腳站在桌上跳舞，得到顧客熱烈鼓掌，亦讓她立志成為一位表演者，從此一個傳奇歌手誕生。

世界盃2026｜Shakira 4歲就會寫詩 (IG@shakira)

世界盃2026｜Shakira 第4張專輯首奪拉丁格林美獎

Shakira在13歲時推出首張專輯，收錄8歲時開始創作的歌曲。她在兩年後再推出專輯，銷售開始增長，再兩年後推出的《赤足》，則打響名堂，並結識到音樂製作人Emilio Estefan，兩人合作推出第4張專輯《小偷在哪裡？》。

這張專輯創作靈感源自Shakira一次行李被盜的經歷。她在美國邁阿密飛往波哥大，到達後卻發現行李被偷，失去了新專輯的曲詞創作草稿，因此不得不重新創作，並透過歌曲宣洩對哥倫比亞社會狀況的不滿。動情的歌詞結合拉丁搖滾、墨西哥流浪音樂和中東風情，打造出嶄新風格，全球銷量亦達1,000萬張，更為她贏得首個格林美獎提名、拉丁格林美獎「最佳搖滾女歌手」及「最佳流行女歌手專輯」。

世界盃2026｜Shakira 4奪格林美獎

贏得首個格林美獎項，是在2000年，當時她發行專輯《MTV Unplugged》，獲得一致好評「最佳拉丁流行專輯」。她其後在2018年及2025年，亦再次奪得該獎，而在2006年，她憑第六隻錄音室專輯《Fijación oral vol. 1》獲得「最佳拉丁搖滾/另類專輯」。此外，她在拉丁格林美獎上，至今已獲得34個提名、16個獎項。