JYP朴軫永性感演出首爾WATERBOMB！54歲靠6招鍛鍊腹肌、長腿

韓國潑水音樂節「WATERBOMB Seoul 2026」日前舉行。 JYP娛樂創辦人朴軫永（JYP）亦有參與其中，並勁歌熱舞帶動全場氣氛。現年54歲的朴軫永，對演藝依然投入百分百的熱情，每年都會發行單曲，近兩年還參與Waterbomb，以透視鮮艷造型，展示出胸肌與身材，絕不輸時下男團。以下分享他的身材保養法！



朴軫永（JYP）亦有參與「Waterbomb Seoul 2026」。(IG@waterbomb_official)

韓國Waterbomb 2026｜JYP朴軫永身材管理1. 堅持早上運動

「堅持」才是身材管理中的最大考驗。JYP朴軫永每天都會一早醒來做運動，亦會到健身室鍛鍊，以喚醒身體燃燒脂肪，應付舞蹈時不同的高難度動作，並提高每天的正能量。他有時還會陪兩名女兒一起健身、溜冰，自己亦會相約好友打籃球，參與比賽並贏得獎項。

韓國Waterbomb 2026｜JYP朴軫永身材管理1. 堅持早上運動 (IG@asiansoul_jyp)

韓國Waterbomb 2026｜JYP朴軫永身材管理2. 選擇有機食材

曾有節目拍攝JYP總部大樓內的各種設施，JYP便指出餐廳均採用有機食材，而且不添加不健康的香料，讓自己、藝人及員工都能吃得健康。他亦在社交媒體分享日常膳食，可見大部分都是健康蔬果類為主，非常自律。

韓國Waterbomb 2026｜JYP朴軫永身材管理2. 選擇有機食材 (IG@asiansoul_jyp)

韓國Waterbomb 2026｜JYP朴軫永身材管理2. 選擇有機食材 (IG@asiansoul_jyp)

韓國Waterbomb 2026｜JYP朴軫永身材管理3. 攝取抗氧化成分

在飲食方面，他注重具抗氧化功效的食材，如綠黃色蔬菜、深色水果、杏仁和芝麻等，有助降低體內細胞的氧化壓力、緩慢發炎反應，讓身體保持活力與健康。他亦推薦富含兒茶素及維他命C的綠茶，而且要用茶葉泡製，而非加工製作的瓶裝款，這樣會讓身體更加吸收營養。

韓國Waterbomb 2026｜JYP朴軫永身材管理3. 攝取抗氧化成分 (IG@asiansoul_jyp)

韓國Waterbomb 2026｜JYP朴軫永身材管理4. 發酵食物改善體質

如果身體容易感到疲倦，但又沒有生病的話，JYP朴軫永建議多吃發酵食物，以幫助調理體質，並提升身體修復力。發酵食物如乳酪、味噌、泡菜和納豆等，有助整理腸道菌生態平衡，並調節腦與腸之間的「腦腸軸」，以減輕大腦的疲勞和情緒。美國哥倫比亞大學在2024年的研究更指出，攝取富含益生菌的發酵食物，與良好睡眠品質呈正向關聯。

韓國Waterbomb 2026｜JYP朴軫永身材管理5. 保持日常姿勢端正

養成正確坐姿和步姿，有助改善體態。JYP朴軫永認為，正確姿勢能改善血液循環、促進新陳代謝，「是抗老的關鍵。」除了不良習慣，他還會透過重訓和肌肉伸展，來維持優美的姿態。

韓國Waterbomb 2026｜JYP朴軫永身材管理5. 保持日常姿勢端正 (IG@waterbomb_official)

韓國Waterbomb 2026｜JYP朴軫永身材管理5. 保持日常姿勢端正 (IG@waterbomb_official)

韓國Waterbomb 2026｜JYP朴軫永身材管理6. 心境積極樂觀

雖然年齡逾半百，但JYP朴軫永仍對生活充滿熱情，不僅投入演藝，將每個表演都做到最好，日常也會積極培養興趣，如籃球、騎馬、釣魚和水上活動等，並珍惜與家人相處的時光，與女兒一同探索不同新事物，活出有意義的人生。這樣的正面態度，亦有助推動他管理身材的動力。