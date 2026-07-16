耶馬童年獲美斯幫他洗澡！世界盃獲捧西班牙超新星　弟弟更受歡迎

世界盃2026來到冠軍賽事，由上屆冠軍隊伍阿根廷，對決狀態愈戰愈勇的西班牙。這場比賽的焦點，落在美斯與被譽為「美斯接班人」的耶馬（Lamine Yamal）身上。雖然兩人球風相似，但人生背景卻截然不同，耶馬自小家境貧窮，憑著個人毅力和自信，成為西班牙的超新星，一路走來絕不容易。



年僅19歲的球員耶馬，被視為西班牙的超新星，憑敏捷的進攻速度，助隊伍取得勝利。雖然沒像C朗或美斯般受高度關注，但耶馬的知名度逐漸崛起，在童年時美斯便曾替他洗澡，如今更獲球迷封「美斯的接班人」，未來可期。以下分享他的一二事。

年僅19歲的球員耶馬（Lamine Yamal），被視為西班牙的超新星。(Getty Images)

世界盃2026｜耶馬「304」手勢藏家鄉情

耶馬每次在賽場上，都會雙手交叉護前，比劃出「304」的姿勢。這堆數字原來代表西班牙地區的郵政編號「08304」，也就是耶馬的家鄉馬塔羅（Mataro）。

馬塔羅位於加泰羅尼亞巴塞羅那省，耶馬在當地的貧民區Rocafonda長大，父母是當地的油漆工及侍應，生活拮据。雖然父母很早便離異，但仍陪伴耶馬整個童年，4歲的耶馬在公園接觸足球後便愛上，其後加入俱樂部學習。兩年後，他獲巴塞青訓學院「拉馬西亞」邀請參加訓練營，父親經常抽空接送，而耶馬其後亦順利加入巴塞青訓隊。

現時耶馬成為城鎮之光，他亦不忘本，甚至為自己的早年生活感到驕傲，經常擺出「304」的勝利手勢，平日穿搭中也可見304的數字。

我的鄰居都這樣做，因為這手勢展示了我們的社區。我記得當我穿上西班牙球衣就這樣做了。 耶馬

世界盃2026｜耶馬「304」手勢藏家鄉情 (Getty Images)

世界盃2026｜美斯曾替嬰兒時期的耶馬洗澡

在今屆世界盃中，不少與美斯交手過的球員，都興奮地在社交媒體分享兩人的球場合照，使不少球迷都笑稱是「美斯粉絲見面會」。不過，耶馬在嬰兒時期，便有得天獨厚的待遇。那時巴塞球會與聯合國兒童基金會（UNICEF）合作拍攝慈善月曆，耶馬父母剛好抽中夥拍美斯，於是美斯便溫柔地手抱著耶馬，還替他洗澡，而這一幕亦永久記錄在月曆照片中。

世界盃2026｜美斯曾替嬰兒時期的耶馬洗澡 (Getty Images)

世界盃2026｜獲封美斯接班人 耶馬偶像卻是...

美斯也曾參與「拉馬西亞」青訓營，加上與耶馬球風相似，而耶馬更在18歲時，巴塞球會將美斯的「10號球衣」傳承給耶馬，讓不少球迷都認定他就是美斯的接班人。然而，耶馬的偶像卻另有所屬，他曾表示尼馬（Neymar）是他永遠的偶像，嚮往對方的「快樂足樂」想法，去年兩人見面時，他更坦言理解到粉絲想與偶像自拍的心情。

世界盃2026｜獲封美斯接班人 耶馬偶像卻是... (Getty Images)

世界盃2026｜西班牙超新星的弟弟更受歡迎？

耶馬被視為超新星，然而有批球迷卻笑稱，追蹤其社交媒體只為看他的3歲弟弟Keyne。耶馬與弟弟相差10多年，而且是同母異父，但他相當疼錫對方，在世界盃比賽完後，都會看向觀眾席上的弟弟，而Keyne的趣怪表情更得到網民瘋狂截圖。

世界盃2026｜西班牙超新星的弟弟更受歡迎？(IG@lamineyamal)

此外，耶馬經常分享弟弟的生活短片，可見Keyne不時擺出可愛動作，打高爾夫球時亦因打空而引發更多笑料，他更會用可愛的奶音讀出耶馬在巴塞球隊的球員名字，吸引不少球迷注意，現時更有多個品牌主動接洽廣告。

耶馬在球場上抱著3歲弟弟。(Getty Images)

世界盃2026｜耶馬女友場上助威

年輕的耶馬情史卻相對豐富，在17歲時公開與網紅Alex Padilla拍拖，但後來對方被拍到坐在另一位男生的腿上，兩人感情生變，其後分手。耶馬不久後被拍到與意大利模特兒Fabiola Baglieri傳緋聞。而在去年9月，耶馬公開與阿根廷饒舌女歌手Nicki Nicole的戀情，兩人愛得火熱，甚至被球迷批評影響球場上的表現。最終兩人在2個月後分手， 直至今年5月，耶馬宣布與西班牙網紅Inés García拍拖。在世界盃進行期間， Inés García亦有到場支持。

世界盃2026｜耶馬女友場上助威 (IG@ineesgaarcia)