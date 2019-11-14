【大餓】肥胖吃貨女遭唾棄做縮胃手術　任別人主宰身體是人生哀歌

「為了減肥，你可以去到幾盡？」為了塑造符合世界瘦就是美的標準觀，你決意為俗眼低下頭，收歛自己獨特的色彩，迎合這個如洪水猛獸的世界慢慢地將你吞噬。 以減肥為題材的台灣電影《大餓》上映不久就在亞洲地區引起不少女生的共鳴，電影圍繞一個因俗世眼光標準而不惜用盡一切方法去減磅的胖女生，當中情節述說了「大碼女生」減肥的辛酸史，但卻也真切地紀錄世界對肥胖女生帶上「有色眼鏡」的問題。

11月將上映的台灣電影《大餓》，挾帶極高話題性，未上映就先帶來電影界的轟動，當中以減肥為中心，成功帶起女生的共鳴。（《大餓》劇照）

台灣電影《大餓》突破一概電影業只沿用瘦削女星為主角，今次打破現實的框架，沿用「大碼女生」演員蔡嘉茵擔任劇中的女主角，電影票房卻沒有因而失利，反而卻引起社會上激烈的討論與反思。以往有讀歷史的你都知道，唐朝以肥為美，楊貴妃得到李隆基的寵愛皆因她有「環肥」的特點，但為何現時肥卻是讓人唾棄的特質？那就讓電影《大餓》當中的情節引來一一為你拆解以上的迷思吧!

屬於自己的身體，卻有時更像是別人所擁有

難題肥就要給別人評頭品足？就要被世界的人定為不合格嗎？電影《大餓》劇照

電影《大餓》中的女主角是一位30歲、體重達105公斤的煮飯廚師，因龐大又笨重的身型常遭到別人的冷嘲熱諷，不論職場或日常生活亦然，她唯有在家料理，想不到因此練成一手好廚藝。可是，不論你多努力去建構自己的長處、自己的善良，卻因為肥，別人總是看你的不好，對你不斷的評頭品足，好像你一開始存在這個世界便是一個失敗品。女主角對自己的身材感到自卑，好像是別無選擇地去擁抱這個世界，過度的節食讓她失去對生活和食物的熱情，甚至選擇極端的手法達到減肥目的，去選擇做「縮胃手術」。

「他又不是瞎，怎麼會看上這種死胖子」 台灣電影《大餓》

不可諱言，很多人經常不以為意地用身材來問候對方，身材的肥瘦就是一個標準，女性亦經常遭受外表的審視和打量，有時就連身材的曲線亦有一套被物化的黃金標準，最美的就是「22吋的腰」等等，但你身體本是屬於你，但有時更像是別人擁有你的身軀，若你身受其害的話，你會跳出這個堅硬的框架，勇敢做自己嗎？

活在普世的審美框架中，才有愛與被愛的權利嗎？

若然你要減肥，那你所努力的是為了甚麼？（電影《大餓》劇照）

當「胖」變成一種階級制度，連你最親的人也不斷叫你追趕這個階級，你會如何？（電影《大餓》劇照） 電影《大餓》中女主角的母親是一個雍容華貴且身材完美的女人，可是自己的女兒卻是一個不符合自己標準的人，於是她不斷用自己的標準身材去提醒女兒不要吃那麼多，要用心減肥，有時更會責怪她不夠努力，甚至私自幫女兒報名瘦身課程。可是劇中的女主角深深地認為料理是愛的表現，以料理去表達自己對愛的渴望，有一次悉心地為母親預備晚餐，母親在電話裡頭以一句：「沒有空」回應，更責備女兒沒有用心減肥。

「你怎麼不看看你自己！你真的有在努力嗎？」 電影《大餓》

或許《大餓》電影所指的「餓」不是身體上的飢餓，而是心靈。肥胖的人總是被迫迎合社會的標準，不斷去追逐這個世界，卻找不到出口，當中人們缺失了對她們應有的關愛和包容。筆者在想，或許有天女主角的心不再寂寞時，她自己就會漸漸的瘦下來了。

【按圖看】即使肥胖的人亦可活得不一樣，肥胖女星的人生