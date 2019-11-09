夏洛特公主長大美貌已預告？英國皇室基因強大　成員個個都撞樣

英國皇室的關注度從來不會減退，自劍橋公爵夫人凱特（Kate Middleton）誕下小王子和小公主後，他們可愛的臉孔與互動不得不讓人追看，每次凱特更新他們的照片一定會引起熱話。 近日，有網民發現有最美皇室成員之稱的Lady Kitty Spencer Instagram中出現夏洛特公主（Princess Charlotte），細心一看原來並非小公主，而是Kitty本人。

Lady Kitty Spencer早前上載一張童年被指與夏洛特公主撞樣。（kitty.spencer@Instagram）

Lady Kitty Spencer早前上載了一張小時候騎馬的照片，當時她正參加了Lexus Melbourne Cup 1992，在馬背上的她流露出可愛的表情，與夏洛特公主的神韻十分相似，讓外界十分驚訝；Kitty還有一張小時候上學的照片，網民即時想起凱特王妃幫第一天上學的小公主拍下的照片，更是一模一樣，大讚戴安娜Spencer家族的美貌基因十分強大，相信夏洛特公主長大後也是一位美人兒。

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Lady Kitty Spencer有最美皇室成員之稱。（Getty Images）

今年28歲的Lady Kitty Spencer是戴安娜王妃的姪女，即是威廉王子的表妹，戴安娜王妃逝世後，Kitty與威廉王子和哈里王子的關係仍一直很親密，兩人的婚禮她都有出席。

Kitty有別其他英國皇室，父母為了讓她躲避傳媒、在無憂的環境成長，她小時候從英國搬到南非開普敦生活，也令她日後與戴安娜王妃一樣，熱愛自由，長大後她跟隨母親Victoria Lockwood的步伐成為一名模特兒，走上時裝大舞台，不時為時裝雜誌拍攝封面，又曾為Dolce & Gabbana行騷，2018年也成為了珠寶品牌Bvlgari的品牌大使；不單樣子與戴安娜王妃出眾，Kitty一樣擁有一顆慈善之心，她不時會參與慈善活動，更是戴安娜王妃與威廉王子資助的慈善機構Centrepoint的大使。

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除了Kitty Spencer與夏洛特公主撞樣，還有哪位英國皇室成員撞樣呢？