Selina妹被趙薇批演技　有村架純姐被嘲醜而整容　明星姊妹不易當

台灣演員任容萱憑藉演出《我的自由年代》、《聽見幸福》等劇集人氣急升，近日她於大陸綜藝節目《演員請就位》中吐露出道十年的心聲：「很多人知道我是Selina的妹妹，但他們不認識我是演員。」姐姐的明星光環成為了任容萱無法突破自我的壓力。

任容萱作為Selina的妹妹，姐姐的明星光環成為了任容萱無法突破自我的壓力。（IG＠lorenejen）

任容萱於2009年時參演電視劇《終極三國》正式出道，在這十年間累積了豐富的演戲經驗。然而她最近於《演員請就位》中的演出卻被擔任評審的趙薇與郭敬明致予差評。任容萱於節目中演出了《101次求婚》的經典片段，演技被現場評審趙薇形容為「有點乾」，她續指演戲就如打乒乓球，需要與對手一來一往互相牽動，可惜任容萱卻反應遲滯。

「很多人知道我是Selina的妹妹，但他們不認識我是演員。」（IG＠lorenejen）

另一評審為曾著《小時代》系列小說的內地作家郭敬明，他直接評論任容萱的演出是「全方面、各方面的不好」，令觀眾無法代入其中。而且他認為任容萱需要克服演技被動的問題，因為作為一個好演員，除了自我要求高外，更擁有幫助對手的能力，這樣才能避免演員於台上出現各演各的情況。

按圖看《演員請就位》花絮：

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任容萱在聽完評語後，直言她會參加這個節目是想讓大家知道自己是「演員任容萱」：「很多人知道我是Selina的妹妹，但他們不認識我是演員。我演了很久的戲，沒有人知道。」在別人認識她前，總會先把她與Selina連接在一起，而任容萱認為這是她一直沒有辦法突破的界限。因為有位厲害的姐姐，任容萱更知道自己不能老是靠著「Selina妹妹」的名號，於是立心決定參加《演員請就位》，讓觀眾重新認識任容萱。

有村架純的姐姐有村藍里樣貌不及妹妹 毅然整容

清純甜美的有村架純（左）人氣持續高企，相反，走性感路線、比她早出道的姐姐有村藍里（右）卻星途暗淡，更有網民攻擊她的長相。（IG＠arimuraairi）

因為家族的明星光環而成為焦點，繼而成為被比較的對像，日本新生代女星有村架純的姐姐有村藍里與任容萱擁有同樣的煩惱，為了終結網民對她的嘲笑，有村藍里最後選擇了進行整形手術。

有村藍里坦言一直以來對自己的嘴型都感到自卑，甚至不想塗唇膏、露出笑容。（節目截圖）

清純甜美的有村架純人氣持續高企，相反，走性感路線、比她早出道的姐姐有村藍里卻星途暗淡，更有網民攻擊她的長相、甚至指有村藍里只是在沾妹妹的名氣。有村藍里曾因為嘴型問題被網民指長得像猩猩、《進擊的巨人》中的巨人、甚至是《火星異種》中的曱甴，飽受負評的有村藍里決定接受下顎削骨整型手術，並於節目《The Nonfiction》中大方公開整容的心路歷程。

有村藍里在接受手術後明顯變得快樂，也表示期待著未來挑戰更多的髮型與妝容。（IG＠arimuraairi）

她坦言一直以來對自己的嘴型都感到自卑，甚至不想塗唇膏、露出笑容。有村藍里在接受手術後明顯變得快樂，也表示期待著未來挑戰更多的髮型與妝容。有村藍里希望大家不要再把焦點於於她與有村架純的姐妹關係上，只想以後能好好活出自我。