【笑容看個性】假笑不虛偽反受歡迎　以手掩笑是天生「解決師」？

一個笑容可以讓兩個陌生人變得親近,清脆的笑聲一下子便緩解緊張的氣氛。行為學家發現一個人的笑容其實直接反映著他的真實個性,有的人笑起來發自內心,但原來有更多的是人前人後一個樣。

行為學家發現一個人的笑容其實直接反映著他的真實個性(《男朋友》劇照)

行為學家Patti Wood於著作《Snap: Making the Most of First Impressions, Body Language & Charisma》中分享,真正的笑容其實會刺激大腦的不同部分,因此,我們可透過對方的笑容了解他的潛意識,繼而分析一個人的真實個性。另外,肢體語言專家Judi James同樣表示透過一個人的笑聲,我們可以得知他當刻的感受與想法。

笑得前俯後仰的人擁有天生的自信(IG@satomisquad) 笑得前俯後仰的人擁有領袖型人格 當一個人笑起來擺出了抬頭挺胸的動作,而且身體還會來回搖動,則代表他是個自信的人。行為學家Patti Wood解釋,這個動作暴露了身體最脆弱部分之一的頸前方,表示那人對現狀充滿安全感,而且有信心處理任何突發情況。這類人擁有天生的自信,成就出堅持不懈的個性,可以克服障礙並帶領其他人邁向目標。

笑起來會把手放於胸前的人是誠實可靠的聆聽者(Getty Images) 笑起來會把手放於胸前的人是誠實可靠的聆聽者 當一個人笑的時候習慣把手放於胸前,表明他是個重視人際關係,而且感性的人,這個手勢還意味著誠實而且發自內心。這一類人非常重視友情與親情,更是公認的聆聽者。所以當身邊的人需要安慰時,他們總是會第一時間出現。

按圖看其他笑容反映的潛在個性:

參考資料:First for Women,Daily Mail