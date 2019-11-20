蒙面劇不只《V煞》　《紙房子》愛上綁匪　真愛公義同樣模糊難分

蒙面法再被全城關注，《Joker小丑》與《V煞》常被牽扯談論，但其實Netflix的西班牙神劇《紙房子》（Money Heist），也非常值得探討。劇集已推出三季，開播首4星期的全球觀眾人數高達4,400萬，看似平平無奇的搶劫案，最後竟是「全民抗爭」，而當中千絲萬縷的愛情關係，你或許也會想一探究竟？

《紙房子》情緊湊十分，引觀眾一再追看下去。（《Money Heist》劇照）

搶劫案背後「另有籌謀」？

劇集開始，是一班亡命之徒，各懷故事，由「教授」收留招攬，學習各種技能知識，計劃驚天的搶劫案，脅持人質，與警方鬥智力。一班搶劫犯穿上紅色連身衣，戴上西班牙著名藝術家達利的面具，與政府及警方拉扯，卻似是一切都盡在主腦「教授」的計算當中。

劇情緊湊十分，但劇集大受歡迎，因為這班智慧型罪犯，雖拿着槍械，但卻並不真的計劃傷害任何一個人質；雖然戴着面具，但其實一切盡在計劃之中，並不怕以真面貌示人。在造幣廠內印銀紙不過其次，真正目的卻是逼全國追看這場「真人騷」，顯示警方的無能，以及揭露腐敗政權。民眾亦由開初的抗拒，最後變成支持，更戴上達利的面具走到街頭上一起對抗政府，劇情峰迴路轉。

+ 4 + 3 + 2

（內含劇透）

「罪犯」有血有肉 困獸鬥是真愛還是斯德哥爾摩症候群？

概念固然吸引，但筆者最喜歡的，還是《紙房子》所描畫的「罪犯」有血有肉 ，對比大義凜然、滿口謊話的政府，他們雖觸犯法律，但正義又是否有非黑即白的界線？

雖然是脅持人質，但他們卻早已在計劃時，與「教授」承諾，不用一枚子彈，不會殺害人質。筆者本擔心劇情不過冷冰冰的搶劫案，鬥智鬥力，但當中竟卻穿插不少感情事，是筆者最喜歡的地方。如「教授」與探員的愛情，「教授」沒有為了顧全大局而殺掉探員的媽媽，甚至想為了她而放棄所有，到無人的小島一起生活下去；「罪犯」團隊中的Tokyo和Rio，愛得死去活來，奮不顧身；愛情故事在其中穿插，更覺有血有肉。

當中最有觸動的一段情，是劫犯之一的Denver不肯殺掉人質Monica，把她藏起來，更細心照料，為人情婦的Monica更發現Denver比情夫對自己更好，人質在困獸鬥中愛上「綁匪」，是真愛還是斯德哥爾摩症候群？又或是在風風火火的時候讓你們遇上，又如何判斷是一時錯覺，還是真愛？只知道面對大義，愛情不一定只是「配菜」；或是剛好倒轉，你更需要向他表達珍惜，因為在大時代下，我們都不一定再有機會。

達利的藝術品大多都是不合邏輯的，時時把細節誇張、變形、省略，時時被人認為他是反藝術的本質與反資本的，他也曾因為反政府而被捕入獄。（《Money Heist》劇照）

達利面具與紅衣代表了甚麼？

看《紙房子》的劇照，都對達利面具與紅衣不陌生。但為甚麼是西班牙著名藝術家達利與紅色呢？

根據英國媒體Express引述泰特美術館，達利的藝術品大多都是不合邏輯的，時時把細節誇張、變形、省略，時時被人認為他是反藝術的本質與反資本，他也曾因為反政府而被捕入獄。劇集引用西班牙國寶級藝術家達利的模樣所設計的面具，來象徵對抗不公的體制，或因如此。至於紅衣，則被指是表示了解放與自由。

參考資料：Express