謝安琪新歌《我們的基因》：明明不再留戀前度　為何卻如此難忘？

除了早前麥浚龍（Juno）和黎明合唱的新歌《忘記和記》，謝安琪也推出新歌《我們的基因》，一起回到90年代，一起追溯董折與浦銘心相遇一刻。 有些愛情，明明早已不留戀，卻總是難以忘記、隱隱作痛？

謝安琪推出新歌《我們的基因》，呼應Juno《忘記和記》，一起回到90年代，一起追溯董折與浦銘心相遇一刻。（kaytse@instagram）

《我們的基因》－年少要任性 漫遊也怕蹉跎

有兩樣東西，閒來無事便要拿出來曬一曬，順道憶苦思甜。一，是初戀；二，是舊日子。因此，懷念的歌不怕唱，總是斷不了的。董折（麥浚龍飾）與浦銘心（謝安琪飾）的故事唱了很久，曲折得來也似現代愛情，二人年輕時遇上，乾柴烈火，上大學時懷孕結婚，捱過了世間的目光，卻敵不過柴米油鹽的平淡日常，由勇悍17歲走到暴烈34歲，二人離婚又各有新歡，沒有不浪漫，也沒有不美麗，不過尋常。

而《我們的基因》就回到董折與浦銘心相遇一刻，回憶那時的義無反顧與純真，世界簡單，世界也可以不簡單，只是時間會使人換了濾鏡。每每推出新歌，他們也會在個人Instagram上配上相關文案，這次也不例外，謝安琪附上：

「放空 回想

記得

頭碰着頭，望著天

總以為將來離我們很遠

一晃眼

各走各路，已走到

比我們想像中更遙遠的距離

要記得的總會念記

該忘記的......」

「要記得的總會念記 該忘記的......」（kaytse@instagram）

懷念，不一定是前度更可愛

《我們的基因》由林夕填詞，筆者看了又聽了不下數十次，愈覺初戀可貴，不在那位初戀男／女友，而時青春當旺，那一份隨心所慾、那份不成熟、而及那個「剛好」。基因合拼，就此糾纏半生，不過因為當初那份「剛好」。

懷念當初，不是因為初戀情人難能可貴，而是惜緣，那份剛剛好的緣份。剛好最任性時候，剛好最像一個「人」的時，那個他／她便闖進來，無限的承諾與幻想，恨不得將來立即就來，漫遊也怕蹉跎。二人快樂得不顧後果，不過人性，不過愛情。我們時時懷念這樣的情感，不是初戀可愛，或許我們只是被時間磨掉了一些「人性」罷了。

曲風與歌詞，雷頌德與黃偉文，麥浚龍（Juno）更邀來黎明合唱。（影片截圖）

《忘記和記》－懷念90年代的𡚒時光 向經典廣告致敬

《我們的基因》是念二人的情愛，一人的內心掙扎；《忘記和記》是懷一個時代，一個只要曾活在裏頭，都會覺得是經典的時代。麥浚龍（Juno）邀來黎明合唱，有人說兩首歌互相呼應，傾盡忘不了前度之情。

舊日子是不是都要美好一點？現在的小孩長大成日，又會否覺得2019是最美好的一年？或許懷舊，就是因為現在不夠美好，曲風與歌詞，雷頌德與黃偉文，乍聽也似回到了從前那百花齊放的90年代。

最後一句是這樣的：「誰可以揀／忘記或記」可以是記掛舊情人，也可以是記掛一個時代。