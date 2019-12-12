【驚安之殿堂】荃灣新店「十大藥妝優惠」　嚴選必買日本人氣妝品

日本驚安之殿堂（Don Don Donki）荃灣分店於今天（12月12日）開幕，新店面積接近三萬尺，是尖沙咀店的兩倍以上。除了原有的貨品外，新店亦引入了多款日本美妝品，配合新店開幕的限時優惠，非常吸引。 攝影：黃寶瑩

日本驚安之殿堂（Don Don Donki）荃灣分店於今天（12月12日）開幕，新店面積接近三萬尺。

荃灣分店位於荃灣西鐵站上蓋的海之戀商場，交通非常方便。店舖空間寬敞，產品種類更豐富，除了原有的購物區域外，新店特別加設奶類及冷凍食品區、$10橫丁、生活百貨區、節日專區等，保證把日本的驚安之殿堂完完本本的搬到香港。

驚安之殿堂DON DON DONKI 是女生遊日必到的地方，新開的荃灣分店亦引入了多款獨家藥妝商品。

藥妝店是女生遊日必到的地方，荃灣店引入了多款獨家藥妝商品，當中包括大受日本女生歡迎的「Momo Puri蜜桃保濕系列」。該面膜曾獲具公信力的日本雜誌《LDK》實測中取得A級成績，最初引入香港時更掀起搶購熱潮。店員表示驚安之殿堂荃灣店，擁有全港款式最齊全的Momo Puri蜜桃保濕系列，有興趣的女生記得不要錯過。

店鋪表示荃灣店擁有全港款式最齊全的Momo Puri蜜桃保濕系列，有興趣的女生記得不要錯過。

新店十大藥妝優惠：

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荃灣店除了擴闊了尖沙咀店的舊有貨區外，更新設了多個不能錯過的購物區域。但要注意荃灣店的營業時間與24小時營業的尖沙咀店不同，開店時間為每日早上9時至次日凌晨1時。

新增生活百貨區：

全新的生活百貨區放置了大量家品與運動用品

全新的生活百貨區放置了大量家品與運動用品，包括多款冬日暖毯、坐墊等實用商品。另外，生活百貨區的瑜伽用品種類齊全，瑜伽墊、瑜伽球、多功能彈力帶等，迎合不同運動女生的需求。