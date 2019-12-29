網紅1至9數字拍照姿勢　女星示範自然顯腿長　一秒擺脫「尷尬癌」

若你不是專業模特兒，又或不特別愛好拍照，難免會在拍照時引起「尷尬癌」的發作。雖然現時已有不少手機App可以提供甫士的指引，但總不能每次都要依賴它，學會如何自然擺甫士才是真正解決問題的方法！

早前，就有內地網紅其恩酱於小紅書分享了「1至9數字」拍照姿勢方法，簡單又易學；這些甫士，其實早已是不少女星拍照時自然擺出的姿勢，好好學習，讓自己面對鏡頭時都能散發滿滿的自信吧！

數字​1

數字​1拍照姿勢十分簡單，基本上任何女生都能掌握。（其恩酱@小紅書）

經常拍照時都想不出如何擺甫士，結果就只能臉帶笑容的站在原地？其實，站在原地也不失是一個好方法，不過要留意的是，絕對不能擺出雙V的遊客甫士，而且要站直之餘，不妨將身體輕側一點，又或是可以嘗試一前一後的站姿，帶來視覺上的延伸感，令雙腿看起來又瘦又纖長。

【按圖看】女星數字​1拍照姿勢示範：

+ 3 + 2

數字​2

如果坐立時不知該擺出什麼的姿勢，不如試試數字​2拍照法。（其恩酱@小紅書）

「數字2」的拍照法看起來較為複雜，不過實際實行起來卻非常簡單。此方法適合用於坐下來拍攝的半身照，拍照時頭部和手部盡量各同一方向輕側，腿部則向相反方向擺放，這樣便能減少呆坐的尷尬與拘謹感，亦可不經意呈現出身體線條。

【按圖看】女星數字​2拍照姿勢示範：

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數字​3

與「數字1」的拍照法有着相同的技巧，亦十分容易就能帶出長腿效果。（其恩酱@小紅書）

與「數字1」的拍照法有着相同的技巧，均是可以一前一後的站姿帶來長腿效果。不過，若然希望更自然，可借助街上的欄杆幫忙，例如是把手輕輕放在欄杆或牆上，頭部和腿部往同一邊方向側站，便能拍出美美的街拍照。不過，倘若沒有身旁環境沒有欄杆或牆身，建議也可作出輕托下巴或把手放於頭上的動作，自然又不造作。

【按圖看】女星數字​3拍照姿勢示範：

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數字​4

數字​4方法如同三角形拍照法。（其恩酱@小紅書）

這個拍照姿勢完全是任何人都能掌握得到，而且更是無論站立或坐下拍照時都可應用，只需將其中一隻手放於耳側，像是呈現一個摸頭的動作，就能帶來嫵媚感，更可在過程當中撩撩自己的頭髮，令拍攝效果更自然。另外，留意手部的動作愈大愈好，像是把手部與身體形成一個三角形一樣，三角形拍照方法不但可讓手臂看起來更纖幼，也能讓人感到大方活力的感覺。

【按圖看】女星數字​4拍照姿勢示範：

數字​5至9的拍照姿勢：