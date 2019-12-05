Pantone公布2020年度顏色「經典藍」暗藏意思？凱特穿搭最佳示範

每個年度都會有一種專屬的代表色彩，正當我們沉迷、追求該年度顏色事物之際，又何有想過當中的意義？ 隨2020年即將來臨，色彩研究機構Pantone亦公布了2020年的代表色為經典藍Classic Blue（編號19-4052）。未知，跑出的原因又是什麼？

色彩研究機構Pantone公布2020年的代表色為經典藍Classic Blue（編號19-4052）；對此結果，你滿意嗎？(pantone.com)

經典藍Classic Blue成2020年代表色

每個年度顏色都絕不是Pantone隨便挑選出來，而是經過深層考慮以及研究所出來的結果，由機構內的色彩專家先搜尋娛樂產業、製作中的電影、巡迴中的藝術展覽、新藝術家，以及所有方面的設計領域等的色彩元素，嘗試從多方面發掘出年度顏色，而Pantone就於近日發佈出爐名單，最終由經典藍Classic Blue（編號19-4052）成為了2020年代表色，也意味是時尚的指標色彩。

經典藍色雖然常見，但無可否應它是一種浪漫的色調，能夠帶來平靜的感覺，亦正因為常見的關係，傾向親切以及永恆不朽。Pantone亦會根據借助年度顏色紓解不同的社會文化現象，如經典藍容易讓人重新集中思緒，提供能量。

Pantone的行政總監Leatrice Eiseman表示經典藍色能讓人有種反思以及望向及期待無際前方的感覺。(pantone.com)

希望引起大眾的信心與信賴

Pantone的行政總監Leatrice Eiseman接受美國《TIME》訪問時表示，經典藍色有着可靠性、可信賴性、信譽和穩定性的感覺，活在當下節奏明快、高壓力的社會正正需要這些元素。她亦指出，經典藍色會讓人聯想起廣闊無邊的黃昏天空：「當您想到黃昏的天空時，代表這一天還沒結束，會令人反思以及望向及期待無際的前方。」

同時間，無性別、又無季節之分的經典藍色，容易讓人卸下心防。Pantone亦希望經典藍色可以作為大家的依靠，引起對未來生活的信心，因為每個人都需要抱有信心與信任，才能於新時代生活得快樂，達至人與人之間的聯繫。

【按圖觀看】Pantone每年的代表色均有背後意義，你又知道嗎？

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經典藍運用於時尚單品上更百搭？

除應該關注年度顏色的深層意義，年度顏色正正給了一眾時尚、美妝、設計界人士作參考之用，利用這個Pantone色彩潮流預測，實踐於各方面的設計作品。同時，也供一班希望貼緊潮流的時尚人士，入手該色調的時尚單品。

每年各商家都會因應年度顏色而推出新產品，就以去年2019年代表色：珊瑚色Living Coral（編號16-1546）為例，分別就有珊瑚色Iphone XR和YSL唇膏等，亦有不同時裝單品也提供了珊瑚色彩。不過，由於顏色傾向罕有，運用於服裝搭配上比較難，或會於盲目追隨過後，被棄置於家中的一角。

英國劍橋公爵夫人凱特（Kate Middleton）為藍調衣着佼佼者，或能參考一下？

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就如Pantone行政總監Leatrice Eiseman所說，經典藍是種無季節之分，又經典常見的顏色，亦即是代表經典藍應用於造型上較為百搭，而且不易過時。英國劍橋公爵夫人凱特（Kate Middleton）也喜愛這種藍調的衣着搭配，有了凱特的示範，大家絕對可以放心購入經典藍色的時尚單品。

未知，對於2020年的代表色，你又滿意嗎？

（資料來源：Pantone, TIME）