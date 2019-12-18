2019年Google熱搜韓劇TOP 5　IU神劇只排第二　第一名煲劇必睇是?

2019年度韓國依舊出產了不少高質素電視劇及綜藝節目，不但話題性高，而且内容包羅萬象，科幻、愛情、懸疑種種應有盡有。而Google公佈了韓國年度「熱搜關鍵字排行榜」，回顧韓國人搜索量最高的韓劇和綜藝節目，當中作爲新人演員的「她」，竟然有兩部作品上榜，佔據前三兩個席位，讓人驚嘆。在聖誕節假期的空閒時間裏，不妨看看這些熱門影視作品吧！

Top5 《新西遊記外傳—姜食堂2》（강식당）

由屢創收視新高的著名導演羅䁐錫推出旅遊節目《新西遊記》，一經播出就吸引大批粉絲追隨，一方面是主持陣容強大，另一方面節目內容較隨性又自由度大，因此發生了不少令人意想不到的詼諧搞笑事件。而作爲《新西遊記》的番外篇《姜食堂》，則是讓一衆明星主持人在韓國某地開設餐廳，從準備食材到烹飪全權由藝人們自己負責，讓韓國民衆不但可以享受藝人親自製作出的美食，還能近距離接觸明星，「貼地」節目設計十分吸引人。

《姜食堂》讓一衆明星主持人在韓國某地開設餐廳。（tvnbros@IG）

《姜食堂》主要由姜鎬童、李壽根、殷志源（水晶男孩）、安宰賢、宋旻浩（WINNER）和P.O（Block B）出演，節目後期Super Junior成員圭賢退伍後第二天便加入拍攝，引起了廣泛討論。也是一部能夠放鬆身心、輕鬆詼諧的搞笑綜藝，難怪會得到韓國民衆的喜愛！

男團WINNER成員宋旻浩是主持之一。（tvnbros@IG）

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Top 4 《山茶花開時》（동백꽃필무렵）

第四名是話題之作《山茶花開時》，由收視女王孔孝真和實力演技派男神姜河那領銜主演，電視劇收視率節節上升。故事主要圍繞一個小鄉鎮，孔孝真所飾演的單親媽媽「東柏」獨自撫養兒子以及經營一間居酒屋，與黃勇識（姜河那 飾演）發生溫馨又浪漫的故事，當中還有懸疑情節，也是另一大看點。

孔孝真以淡粉格子恤衫襯上牛仔工人褲裝，再搭配民族圖紋裝飾的涼鞋，個性十足。（KBSPR@FB)

孔孝真作爲「行走中的時尚畫報」，這次出演新電視劇中的穿搭同樣令人矚目。今次孔孝真挑戰出演單親媽媽，劇中穿著打扮因劇情需要而偏樸素清雅，但是看上去淡雅的服飾卻處處充滿「驚喜」，喜歡復古鄉村風的女生可以在劇中借鑒孔孝真的打扮，絕對讓人有耳目一新的感覺！

女神孔孝真輕鬆駕馭民族風長裙。（KBSdrama@FB）

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Top 3 《意外發現的一天》（어쩌다 발견한 하루）

説到近期最高討論度的韓劇非《意外發現的一天》莫屬，雖然劇中演員大多都是新人，但是跌宕起伏的劇情加上高顔值演員，讓該劇熱議程度一直持久不下。該劇由曾出演《天空城堡Sky Castle》的女演員金惠允擔任女主角，而男主角則由5位身高超過一米八，擁有一副模特兒身材，平均年齡卻只有23歲的高顔值男星出演，被網友稱爲「撕漫男」（指撕破漫畫走出來的美男子）。

路雲是韓國男團SF9成員之一。（MBCdramanow@FB）

另一方面該劇的劇情也是別出心裁，講述漫畫故事中的角色突然有一日驚覺自己身處在漫畫世界，爲反抗既定的命運而衍生並發現一個又一個神秘的故事，「燒腦」劇情絕對讓你欲罷不能。

路雲在劇中飾演「一天」一角。（MBCdramanow@FB）

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