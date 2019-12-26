【執行李攻略】台女由購物狂變極簡生活　5日4夜行李只重5.3kg？

人人都渴望過着極簡的生活，卻又有多少人能成功放棄慾望，真正實行斷捨離？台灣女生末羊子就在其YouTube頻道分享了她自己的故事，如何由一個不折不扣的購物狂變成極簡生活的女生，更不吝嗇地介紹她的春夏版與秋冬版的行李箱。 還未可以完整實行斷捨離的女生，或許可先從行李箱入手，試試只帶真的有用的物件，讓你的行李箱重量輕幾倍吧！

末羊子是台灣YouTuber，在頻道分享了她極簡生活的故事。(dontkjoanne@Instagram)

由熟悉每個購物網站到極簡生活？

末羊子本身是一個極度喜歡購物的女生，在瑞士讀書一年，但不時都會逛台灣購物網站，就連哪個網站會於哪天出新品或是何時更新她都會知道，而且每天都在看YouTube學化妝、保養以及穿搭，更會跟着購買不少「必買的當季流行單品」、「回購率100的化妝水」等，可想而知她的購物慾，非常強大。

直到2018年，從瑞士畢業回台灣，讓末羊子感到最頭痛是如何將自己的行李帶回台灣，由於太多物件的關係，令她不得不一邊收拾物件，一邊分類，同時迫使自己狠心做決定，例如是決定哪些物件帶回台灣，哪些直接丟掉。

當時的她對於非常喜歡的床單、抱枕和窗簾感到猶疑不決，於是便在社交平台發佈了一個投票的帖子詢問大家的意見；不過卻讓她反省自己，開始詢問自己「為何這麼喜歡的東西都需要做決擇？」、「為什麼會有這麼多東西等問題？」亦讓她思考自己在歐洲生活的這一年，從未因沒有台灣的東西而沒法生活，於是她決定回到台灣後改變自己，也藉搬屋就開始進行大整理，開始把不再看的書、不再穿的衣服整理出來，開始賣、捐贈、回收。

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現在的末羊子，購物慾大減，只留自己喜歡的物件。(dontkjoanne@Instagram)

不過，最讓她想要過極簡生活的因由，也是來自一次閒逛無印良品時看到很多有關斷捨離、極簡生活的書本，讓她也想住在極簡乾淨的空間裡。現在的她房子裡雖然未到空空如也的感覺，但她現在留下的都是她真的喜歡以及需要的，而且購物慾現在減到非常低，極簡生活的程度甚至連旅行也只帶不到10公斤的行李（包括行季箱重量），春夏季為5.3公斤；而秋冬季為7.3公斤，兩者也包含了行季箱的重量。

末羊子分享自己於春夏季到日本或韓國等國家玩5天4夜的行李：

+ 7 + 6 + 5

末羊子分享自己於秋冬季的行李：