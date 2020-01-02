【黑市】藏標語引來多方迴響　女生不再怕鬼故原來是初老症狀?

ViuTV新劇《黑市》於聖誕節當日首播，卻因首個故事《碟仙》中的碟仙圖案暗藏「時代革命」等標語而引來多方迴響，編劇兼導演的王貽興與劉翁都在社交媒體上表示對於劇集中出現不恰當的字句，深表遺憾，而ViuTv亦轉發貼文，表示「作為公眾媒體，我們會保持平台中立性，並不容許個別人士利用平台發表個人言論。本台亦對此事件深感抱歉。」 然而，說到港式恐懼，那數句不過雞毛蒜皮，故事中的日常恐懼－貼地題材、摻點社會時弊、以鬼怪來包裝，看來份外有親切感。

＝＝>ViuTV、王貽興與劉翁都在社交媒體上發表發表公司聲明：

寫港女與港式鬼故共通點：信不信由你 看不到的才是恐怖

《黑市》由王貽興與劉翁編劇，是信心保證。王貽興是2003年文學雙年獎小說組得主，近年卻是在愛情專欄中最常見他的作品，話題貼地，圍繞港男港女，由「港女收兵」，說到婚後的最強第三者原來叫「婆媳關係」。筆者不覺通俗，就如倪匡評亦舒，通俗不等如不好，沒人看的作品寫得多好也沒用。

王貽興的愛情專欄，一篇不到五分鐘一定讀完，不似別的時興專欄作家，摸摸讀者頭、呼呼傷口、總之讀者傷心，就是對方不對，他的文字一樣淺白直接，卻是直接了當的解決問題，愛情中最重要的是自省，不然轉角又轉角，拋棄了他又有另一個他，還是不合你心意，讀者不一定是「港女」，也是「港男」－例如，別埋怨女友難服侍，要是先下手為強，先刪掉前度所有資訊，不是免卻很多麻煩了嗎？

《黑市》中的港式鬼故，《地縛靈》中的主角為了住在豪宅自殺；《嚇親萬里通》中為了逃出圍城，死了也沒有自由。怪異離奇事情每天都在身則發生，也似他評論愛情中的道理－夏蟲不可語冰，至於都市傳說鬼故事？信不信由你。

港女與港式鬼故有甚麼共通點？（《黑市》劇照）

首個故事《碟仙》惹爭議 劇情似Netflix神劇《俄羅斯娃娃》？

ViuTV新劇《黑市》於聖誕節當日首播，二十個單元劇集，獨立成篇，現已播出首兩集，融入不少本土都市傳說，摻雜點時局弊病，集集新解，卻也圍繞同一主題：到底是看不見的鬼怪恐怖，還是人性的黑暗恐怖？

+ 6 + 5 + 4

（內含劇透）

作為「打響頭炮」的首集單元劇集，觀眾的期望當然也相對地高。首集除了因在碟仙圖案暗藏「時代革命」等標語而引來方迴響，劇情也大膽創新，值得討論。《碟仙》故事講述5個中學生在放學後留校玩碟仙，希望找出班主任突然離世的原因，可時還未完成問題，怪事不斷發生，揭發班主任竟是因為校長逼害而死，可是學生們還是避不開一個又一個遇害的恐怖命運。

鬼怪故事中，往往是「先撩者賤」，甫一開始，觀眾大概已估計得到同學們都會不得好死，但故事特別之處，卻是它似永劫輪迴地不斷重返相同場景、劇情，似洋蔥一般抽絲剝繭地解構真相，十足Netflix神劇《俄羅斯娃娃》（Russian Doll）般，循環又循環，直到主角醒覺為止？也令觀眾聯想，或許今生也不是第一次？

不過，即使創新，但《俄羅斯娃娃》頭三集的重複，是它那後來強勁的轉折與完美的結局才承托得住，至於《碟仙》？似未有這樣的承接，不過因為題材夠「貼地」，令人非常期待接下來的集數。

鬼片恐怖不再，是「初老」症狀？ （《黑市》劇照）

鬼片恐怖不再 是「初老」症狀？

還記得對恐怖片最初的記憶，是幼稚園時候，晚上起來去廁所，家人正在觀看《驅魔人》，走過電視一劇那女孩正拱着肚子、扭曲着四肢地爬下樓梯，那「童年陰影」大概不會磨滅。可是，那時我們都不知道，原來在虛構的劇情上感到恐懼，也是一種奢侈。

不論是看港產片《疆屍》，還是經典恐怖片《閃靈》，鬼怪邪靈是出現在舊屋邨或是在荒蕪的酒店, 它們都有一共通點，就是在觀看的時候，屏息靜氣，全神貫注，不得不放下手機，也無暇想自己的煩惱。英國心理學家Sarah Niblock就認為喜歡看恐怖片，因為它能令我們䆁放情緒。她解釋道，那緊張、刺激，甚至是有點變態的情節，令觀眾似是跟主角們一起經歷情緒上的高低起伏，卻又不用真的經歷那堆事。我們深知那情節是假的，但我們投射的感情卻是真的。然而，當今世上，一不易有時間全神貫注，二不易全情投入，投入得無暇顧及劇情是否合理。

說到港產鬼怪劇集，不得不提倪匡的《衛斯理》系列，可是多了來拍了六個版本，讓是覺得新不如舊；2005年《奇幻潮》中的故事，現在還記得一二；就是說外國經典，就是出自貼一作家，續集《安眠醫生》也遠遠未及《閃靈》，不知是真的不夠恐怖，還是人長大了，見識廣了，便知屏幕上的東西，恐怖有限。

不過，《黑市》其餘單元包括《不義肢》、《公屋》、《過夜》、《電梯》、《嚇親萬理通》、《鬼胎》、《神功戲》、《上樓與詭聲》、《失眠夢》、《地縛靈》、《正能量》、《全家覆》、《斷片》、《奪舍》、《心靈寫真》、《偽善若水》、《黃牛》及《死神》，渲染港式恐怖，或許會別有驚喜？