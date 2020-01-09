2020年12星座命中的招財貴人　想中六合彩記得帶上「這位」朋友？

來到2020年，女生們都會很想知道自己來年的運程到底如何，除了桃花運之外，財運也是女生很想了解的其中一環，除了自己努力賺錢之外，如果身邊有個貴人相助豈不是錦上添花？台灣科技紫微網就為大家分析出了12星座的財運貴人，看看到底身邊誰是你的招財運吉星，又會帶來什麼財運機會給你吧！

2020年到底身邊誰是你的財運貴人，讓你財源滾滾來呢？(unsplash)

白羊座貴人：雙子座、獅子座

白羊座貴人：雙子座、獅子座

人脈極廣的雙子座朋友可以為白羊座牽線做推薦，幫白羊從生意上帶來更多的合作機會，讓白羊在工作上有更好的成績或者發展機會。而消息靈通的獅子座則可以給予你更多的投資資訊，讓你在投資方面更得心應手，有機會大賺一筆！

金牛座貴人：巨蟹座、水瓶座

金牛座貴人：巨蟹座、水瓶座

金牛座如果想在事業上有突破，可以多跟水瓶座的朋友聚會，因為水瓶座創意和想法都很多，可以為你在事業上提供很多意見，而且還有機會和她們合作，是很有潛力的生意伙伴。另外巨蟹座的朋友可以為你帶來一些投資回報高而且風險低的賺錢渠道，雖然不是賺很多，但是數目很可觀。

雙子座貴人：人馬座、天秤座

雙子座貴人：人馬座、天秤座

雙子座的朋友如果去買六合彩或者賭錢的話，一定要帶上人馬座朋友，因為人馬座能為你帶來機會財，隨時有機會中獎！天秤座可以說是雙子座的收風機器，總可以為雙子帶來很多八掛又有利的消息，讓雙子更得心應手。

巨蟹座貴人：獅子座、天蠍座

巨蟹座貴人：獅子座、天蠍座

如果獅子座是巨蟹座的上司或者拍檔，那巨蟹座可以說是坐等財富入袋。獅子座不管做什麼生意都回報豐厚，而且為人大方，如果剛好是上司就可以得到很多福利了。天蠍座一向對自己的錢財和投資都很有見解，如果想要在投資上取得更多內幕消息，找天蠍就對了。

按圖看餘下8個星座的財運貴人：

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資料來源：科技紫微網