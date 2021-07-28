「星座＋血型」易怒排行榜　6類人看似和善　但一碰地雷就爆發？

【12星座／星座／血型】只是受了一點小刺激，就忍不住大動肝火？原來會否輕易發脾氣，除了取決於性格和事情外，也可根據自身的星座與血型來揭示你的易怒程度。



只是受了一點小刺激就大發脾氣？除了取決於性格外，星座與血型也可揭示你的易怒程度。（《Penthouse》劇照）

有沒有發現，有些人脾氣暴燥，動輒就會發脾氣，容易引發爭吵；有些人性格與世無爭，不愛計較，也不會被周遭一切所牽動影響。近日就有日本網站以星座與血型，分析出易怒組合排行榜，發現原來這個組合看似細心，但熟絡後反而會變得任性易發脾氣？

第6位：山羊座＋A型



這個組合的女生很有自己的主見，是喜歡做結論的性格，不太容得下不同的意見，總是會時時刻刻在警戒著提出反對的人。雖然生氣時未必會直接反映，但從她們的微表情、態度也可略知一二。

第5位：天秤座＋O型



這個星座與血型組合的人從外表上看似細心溫馴，在交往初期或許會展現出沉穩的一面，然而在熟絡了解後，反而會變成容易任性的類型，日常鬧鬧脾氣就少不免。是個愈是關係接近，就愈需要多加注意的組合。

第4名：獅子座＋B型



她們性格衝動，敢於勇往直前，很多時候會願意為了一個目標，不斷挑戰著自己和他人的底線。這種領袖氣質可以可帶領群眾，但也容易變成專制易怒。而正正因為眼中容不下一點不如意，因此謙虛受教會是她們需要面對和學習的課題。

天秤座＋O型看似細心溫馴，在交往初期或許會展現出沉穩的一面，然而在熟絡了解後，反而會變成容易任性的類型。（yoona__lim@IG）

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