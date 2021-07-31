12星座｜哪些星座組合注定火星撞地球？山羊勉強迎合天秤兩敗俱傷

【12星座／愛情】12星座中，到底有哪些組合會相處不來，宛如「火星撞地球」，難有好結果？



12星座愛情｜有些愛侶，明明相愛，卻因相處問題走不下去。（《16個夏天》劇照）

「性格不合」是大部份情侶對外宣稱的分手理由，相比起其他，這個看似「比較和平」的分手原因不用再多作解釋。在那個「Puppy Love」的年代，我們都曾經相信過只要兩情相悅，就能克服一切，一生一世。現實卻是相處不來殺死了不少愛情，有人說相處不來只是「不夠愛」的藉口，然而，有些情侶卻彷如天生是「火星撞地球」的組合。

偶爾吵架是情趣，只是有些情侶幾乎天天吵架，長期處於冷戰狀態。有人用「相愛相殺」來形容這種關係，情侶間從不說甜言蜜語，總是對彼此冷嘲熱諷。在旁人看來，兩人的關係處於隨時會分手的狀態，但兩人之間又仿佛有特別的牽絆，即使天天「大戰」，也離不開對方。

12星座愛情｜相愛卻有各種相處問題，沒日沒夜的爭吵終會消磨了感情。（《紀念日》劇照）

這種互相攻擊的關係奇怪，另一種「一個願打，一個願捱」的關係也不可思議。有些人，即使被另一半傷透了心，她還是會全心全意愛對方，屢屢原諒對方，包容對方一切。箇中原因我們難以理解，只能覺得一切都是出於愛。以上兩種關係算是少見的例子，現實中更多是相愛卻有各種相處問題，沒日沒夜的爭吵消磨了感情，嘗試磨合的過程很痛苦，心中僅存對彼此的愛意卻不足以維繫兩人關係，只好忍痛說分手。開始一段關係前，或許可以從星座中看到一點啟示。

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