星座｜姊妹情深勝情人　7大最佳閨蜜星座組合人馬雙子一拍即合？

12星座｜身邊有閨蜜，難過時傾訴心事，開心時可分享喜悅。有沒有發現12星座中，總有幾個星座特別投緣，容易成知心好友？楊丞琳、阿Sa和陳妍希是圈中公認的「好閨蜜」，阿Sa是熱情的人馬座，與同樣是雙子座的楊丞琳與陳妍希走在一起，份外投契有火花。還有哪些星座是命中註定的「好姊妹」呢？



楊丞琳、阿Sa和陳妍希是圈中公認的「好閨蜜」。（楊丞琳@微博）

楊丞琳、阿Sa（蔡卓妍）、陳妍希組閨蜜組合「琳妍妍」

「港台姊妹花」楊丞琳、阿Sa（蔡卓妍）、陳妍希三人感情深厚，經常抽空相聚，日前楊丞琳在微博上傳三人在上海短聚的合照，簡單一句：「和親愛的姊妹們在上海外灘的那天」，配合三人在璀璨夜景下相依偎，盡現深厚情誼，阿Sa還給閨密團改名「琳妍妍」。

性格活潑開朗的阿Sa是人馬座，與同是雙子座的楊丞琳、陳妍希一拍即合，這兩個星座都害怕沉悶喜歡新鮮事物，會不斷挑戰自己，難怪三人會成為難捨難分的知心好友！

▼▼▼【按圖看】人馬阿Sa（蔡卓妍）與雙子楊丞琳、陳妍希姊妹情深？▼▼▼

即使是性格相反的星座，也可能因各自特質相互吸引，成為無話不談閨蜜，一起走過人生的高低起伏。12星座中總有幾個星座特別投緣，常常一見如故，很快成為好朋友，感情深厚如失散多年的姊妹。以下是最佳閨蜜星座組合解說：

最佳閨蜜星座組合#1：人馬座+雙子座



熱情的人馬座為人直爽真誠、重情重義，雙子座則追求精彩又多變的人生，這兩個星座都害怕沉悶和一成不變的生活，見面一拍即合，會一起發掘新鮮事物，參加各種活動挑戰自己！

最佳閨蜜星座組合#2：天蠍座+處女座



同屬「冷靜派」的天蠍和處女是絕佳好友，她們都喜歡自然舒服的相處模式，即使互相揶揄也不生氣，保持真誠的友誼。天蠍和處女的心思都十分細膩，很多事情無需說出口也能互相理解。

最佳閨蜜星座組合#3：金牛座+獅子座



屬於土象星座的金牛座個性沉著冷靜，火象星座的獅子座性格則較為火爆，兩個性格截然不同的星座能夠完美互補，當獅子發脾氣時，金牛好友有緩解作用；樂觀的獅子則能為悲觀的金牛帶來正能量。

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