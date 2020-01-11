日台網民大推收納好物　Ikea實用透明收納盒　減價$7蚊都唔使？　

農曆新年快要來臨了，傳統在迎接新一年時都要進行大掃除，想家裡可以整整齊齊地過年，這時需要的是一些收納好物幫忙；台灣也有網民對收納好物有需求，他們便集思廣益，IKEA的收納好物你又識揀嗎？

Ikea 的Lennart 抽屜組合深受不同地方的網民歡迎。 （nurfarida_r@instagram）

Lennart抽屜組合

女生家中是特別多雜物，有藥妝囤貨、小飾品、文具等多不勝數，如果沒有一個固定的地方好好收納它們，家中定會像戰場般。

台灣許多女大學生便推介Ikea Lennart抽屜組合，白色鐵架加3個收納籃，非常實用，而且它有一邊的腳是裝有活輪，方便移動，女生也不怕，而且抽屜現在進行減價$ 149.9（原價$249.9），非常實惠；網民指都會放一些化妝品、護膚品等，但不能擺放太過重的物件，另可把抽屜當做床邊櫃，抽屜上放一睡前讀物、座檯燈也可以。

+ 2

日本收納迷都愛用RÅSKOG活動几，它更是Ikea長期熱銷產品。（mizutamahanco@instagram）

RÅSKOG活動几

如果你有留意收納迷的分享，一定會看過RÅSKOG活動几（$399）的蹤影，無論是放化妝品、廚具、文具、書籍等物品都可以，一直是Ikea熱銷的產品。活動几是三層設計，中間的層板更可以隨意調整位置，底部4個活輪，方便移動，適用於狹小空間，搬到任何所需地方，而且它共有黃、綠、粉、藍、黑、米共6色，總有一隻色能配搭到你的家；另外，由於活動几原設計在廚房中使用，其高度未必適合放書桌底，購買前緊記量度清楚。

+ 2

這個貯物盒整齊放下日常的化妝品、護膚品，適合趕上班的女生。（grigio.it@instagram）

Saxborga貯物盒連鏡面蓋

女生都是矛盾的，明明每天化妝都是用同樣的化妝品，還是會買不同的化妝品，令家裡的收納空間減少。新一年想方方便便、整整齊齊，不如先把不常用的化妝品放到化妝品的抽屜中，再把日常妝的用品放到Saxborga貯物盒（$149.9）中，貯物盒一共四層設計，外觀簡約好看，備有鏡子、不同深淺的分層，也可以把其中一層當飾物盤，弧線形設計美觀，全由女生角度出發。不過貯物盒外形雖美，但始終不及方形設計能用盡空間，建議購買前先整理一次常用的化妝護膚品數量，再量度最高身一支的高度大小，確保也能完全置於盒中。

【收納好物】按圖看更多網民推介== >

+ 7 + 6 + 5

資料來源：Dcard