「How to Wear 」搜尋量過萬　時尚編輯教戴頸巾帽子：簡單便時尚

平凡的衣著靠穿搭配件就能增加趣味性,帽子、頸巾更是不少女生的穿搭首選,但如何將這些配件穿得時尚,的確需要點技巧,你又有否試過在網上搜尋過「How to Wear…(怎樣穿…)」呢?

外國SEO(搜尋引擎最佳化)公司BrightEdge便發現「How to Wear…」是每月最高的搜索字眼,尤其是「How to wear scarves(怎樣戴頸巾)」每月的搜尋量高達18,100次,美國《Who What Wear》的時尚編輯Erin Fitzpatrick便教大家如何將這些單品穿出風格。