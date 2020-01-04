「How to Wear 」搜尋量過萬　時尚編輯教戴頸巾帽子：簡單便時尚

平凡的衣著靠穿搭配件就能增加趣味性，帽子、頸巾更是不少女生的穿搭首選，但如何將這些配件穿得時尚，的確需要點技巧，你又有否試過在網上搜尋過「How to Wear…（怎樣穿…）」呢？ 外國SEO（搜尋引擎最佳化）公司BrightEdge便發現「How to Wear…」是每月最高的搜索字眼，尤其是「How to wear scarves（怎樣戴頸巾）」每月的搜尋量高達18,100次，美國《Who What Wear》的時尚編輯Erin Fitzpatrick便教大家如何將這些單品穿出風格。

你又否試過於網上搜尋「How to wear scarves（怎樣圍頸巾）」？（newageone@Instagram）

1. 頸巾

冬天時，戴上頸巾頓覺溫暖，但頸巾厚重，穿搭不宜會予人臃腫感覺，大家都可知如何將頸巾戴得時尚，故「How to wear scarves（怎樣戴頸巾）在搜索器上搜尋率甚高。平時我們戴頸巾時都是把它都捲到頸上，或是打一個結，但Erin告訴我們，其實只要簡簡單單便可以看上非常時尚，例如你只要把你的長頸巾對等放上頸後，然後把一邊搭上肩上便可以，如果能選擇一些充滿秋冬感覺的格仔紋，更成穿搭的加分位；Erin更提點大家：「其實簡單的方法就最時尚」，故建議只將頸巾放在頸上，不用綁或圍住，更為隨性好看；如果想頸巾更突出，可選擇鮮豔顏色，而現在最流行的「brand name」頸巾，以此種戴法就最合適了。

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楊丞琳最近也示範了如何有瀏海也戴冷帽。（rainie77@Instagram）

2. 冷帽

除了保暖頸巾，冷帽也是冬天缺一不可的單品。於云云設計當中，Erin大力推薦beanie冷帽，寬邊的設計，戴後可以完全覆蓋頭部和耳朵，外形看來像一顆豆，因而取名為「beanie」；近年不少beanie冷帽更添加時尚元素，如毛毛球、網紗等，既保暖又富玩味，吸引更多女生追捧。

Erin建議戴beanie時，可以把帽戴至髮際線上方，特別是有瀏海的女生，這樣便可以完美展示瀏海，又不怕戴冷帽毀掉瀏海；她指戴beanie時可選運動風服飾，如oversize外套、Vans Old Skool等，造型會更合拍；想提升保暖效果，可於戴beanie時戴至額頭或眉毛上，這樣就不怕冷帽容易掉落；若不愛運動風的女生，Erin提議配襯冷衫，兩者質料相同, 可互相呼應，更為合襯。

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3. 方巾

看似易襯簡單的方巾（Bandana），看星級示範好像很易穿搭，但實質上也要花點思研究，才可穿出品味。

Erin推薦可以把方巾對摺成三角形，然後捲成長條形，放到頸上綁個小結，像童軍般，又或可以綁個馬尾或丸子頭，然後用相同方法把方巾捲成長條形圍着；如果你是中性一點的打扮，不妨可以走cowboy風，只要把頭巾對摺形成三角形，把三角形放到頸前，然後把兩端綁結放在頸後便可。

（資料來源：Who What Wear）