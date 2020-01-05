中國版「奇蹟的醜女」化腐朽為神奇　整容級化妝術震撼網民

女人最敏感的除了年齡之外，就是素顏了。很多女生都不喜歡讓人看到自己的素顏，甚至韓國、日本女生根深蒂固的文化認為不化妝出街是一種不禮貌的行為，可見化妝對今時今日的女性來說已經不是愛美那麼簡單了。 「世上沒有醜女人，只有懶女人」，網上有不少女生都會公開自己的超強化妝技巧，從一個普通的女生搖身一變成為女神，效果比整容還厲害。但是真正的美麗其實是接受自己的不完美，當你喜歡自己時，什麼時候的你都是最美的。

日本女生Maataso因為妝前妝後判若兩人的巨大差異而在網上爆紅。(5m91r@IG)

日本有一位女生Maataso（まあたそ）因為妝前妝後判若兩人的巨大差異而爆紅，這位24歲的Maataso女生是一位美妝YouTuber，經常會在YouTube上分享神如奇技的化妝技術，Maataso原本是因為在社交網站上分享了一張化妝前後差異的照片而引起轟動，網友紛紛質疑她是修圖才會有這麼大分別，Maataso為了證明自己只靠化妝，因而激發她去拍片。現在她的Twitter和Instagram已經有過百萬的追蹤人數，人氣極高。

Maataso更多妝前妝後照片：

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除了日本這位知名度很高的Maataso因為判若兩人的素顏爆紅之外，在內地還有一位美妝YouTuber也因為整容級的化妝術而引起關注。這位女生就是Vivekatt，她是一個瑞典籍華人，精通中文、英文、瑞典語、日語和西班牙語五種語言，她在YouTube更有兩個頻道，一個是中文一個是英文頻道，非常厲害。Vivekatt因為超強的化妝術吸引大批粉絲，她的微博有過百萬粉絲，Instagram也有接近20萬的追蹤人數。

內地這位美妝YouTuber Vivekatt也是因為整容級的化妝術而引起網民關注。(vivekatt@IG)

Vivekatt更多妝後美照：

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不過Vivekatt和Maataso都有一個共通點，就是因為受到別人的嘲笑和歧視而激發她們開始學化妝，Vivekatt素顏和妝後的差異的確非常衝擊，素顏的她五官平平，還擁有一雙又小又浮腫的單眼皮，加上嘴唇上有一顆突起的大黑痣，讓她從小就受到身邊人的取笑，求學時更因為自己是班上唯一的華裔學生，對比起歐美人立體深邃的五官，Vivekatt就顯得更加平凡，讓她感到十分自卑。

Vivekatt從小被取笑長得醜，小眼睛、大黑痣讓她感到十分自卑。( Vivekatt S@YouTube)

為了改變自己的外貌，Vivekatt從13歲開始就研究化妝技巧，高中開始把自己的化妝照上傳到社交網站，也因此累積了一些粉絲，也漸漸增加了自信心；但是網絡世界Haters總是常出現，隨著認識她的人愈多，攻擊她的人也漸漸增加，有Hater叫她去整容，從外表到身材都被批評一番。不過內心強大的Vivekatt發現自己無法討好每個人，決定做自己就最舒服，把那些被別人取笑的缺點變成了自己的特色，只要自己喜歡自己就足夠了，不要太再意別人的眼光。Vivekatt在鏡頭上直率不做作，對於自己的素顏也不會遮掩，大方地把缺點展露出來，讓更多有相同困擾的觀眾更有共鳴，這些特點都是粉絲喜歡她的原因。

Vivekatt更多妝前妝後落差照：

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Vivekatt整容級化妝技術示範：

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憑什麼先天的美麗就要比後天的美麗更高貴呢？那些後天變美的人也付出了努力、金錢和勇氣。

Vivekatt的經歷激勵了不少粉絲，讓她們更加喜歡自己，不刻意追求別人的認同。(vivekatt@IG)