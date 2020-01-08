日本素顏協會2019年度最佳護膚品　$48爽膚水獲性價比最高第一名

化妝的確可以讓女生瞬間變漂亮，畢竟有多少女生可以接受到自己素顏出街？但是長期化妝其實對皮膚傷害很大，所以想要變漂亮還是要從基本護膚開始。

日本一位美容專家岡本靜香創辦了一個美容網站稱為「日本素顏協會」，網站經常會介紹一些護膚好物或者分享不同的美容貼士。岡本靜香非常著重於「素顏美肌」，她成立這個網站的宗旨是希望可以「通過皮膚改善女性生活」，讓女性即使素顏也可以很有自信見人。

日本美容專家岡本靜香創辦了一個美容網站稱為「日本素顏協會」。(shizucat@IG)

「日本素顏協會」網站就邀請了1112名對美容護膚十分熱愛的女士進行了調查，從2019年所有使用過的護膚品中找出最好用的產品並進行排名，一共分為11個類別，每個類別選出前3名，而且最後還為大家選出了在眾多護膚品當中性價比最高的產品前3名，十分有參考價值。

岡本靜香非常著重於「素顏美肌」，希望可以通過皮膚改善女性生活。(shizucat@IG)

卸妝

在3款上榜的卸妝產品當中就有2款是卸妝油，卸妝油的清潔能力可以說是所有卸妝產品類型中最強的，而且有些還可以一次過把眼唇彩妝一併卸走，快捷又方便。當中排名第一的Fancl卸妝油更是卸妝界的大熱產品，筆者也是粉絲之一，卸妝力強之餘又保濕，不過缺點就是容量較少，每天都要卸妝的話很快就會用完。

最佳卸妝產品Top3：

洗面

洗面是護膚的第一步，也是很重要的一步，當你的臉上污垢無法清潔乾淨，那麼護膚品的吸收就會減弱。使用者認為3款洗面產品最值得讚好的就是都擁有綿密的泡沫和高保濕力，有足夠的清潔力之餘洗面後也不會有繃緊的感覺。

最佳洗面產品Top3：

爽膚水

爽膚水是護膚步驟中的基本步，市面上有出售不同功能性的爽膚水，大家可以根據自己的皮膚問題針對性地購買。今次排名第一的SK-II相信女士都不陌生了，被稱為「神仙水」自然有它的過人之處，不過價格對小資女生來說自然難以負擔，排名第二的Orbis u Lotion就有平價神仙水的稱號，是評價極高的代替品。

最佳爽膚水產品Top3：

精華

想不到在眾多的精華產品當中，取勝的居然是一個平價品牌Melano CC，這支精華主打美白、去斑和收毛孔，當然一支精華要做到那麼多的功效是很難的事，但是這支美白精華的優勝之處就是它的性價比極高，相對很多精華價錢便宜，就算用多了也不會心痛。

最佳精華產品Top3：

面膜

很多女生都喜歡敷面膜，因為面膜可以帶來即時的護膚效果，因此很多女生都會把面膜當成日常的護膚步驟，什麼護膚品不擦都要敷面膜。獲得第一名的毛穴撫子面膜富含100%的大米精華，它的收毛孔和保濕能力都備受讚譽，而且價錢也是十分親民。

最佳面膜產品Top3：

其他護膚品排名：