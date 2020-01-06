日本女生分享好男友6個最暖心行為　網友：遇到這樣的他就嫁了吧!

戀愛是一門很大的學問，想要建立一段長久又甜蜜的關係需要雙方的付出和尊重，不過站在女生的立場上看，相信各位女性都希望擁有一位體貼又細心的最佳男友，戀愛時偶爾的一個窩心舉動已經可以讓女生們開心很久，也可以讓感情升溫。

在Twitter上就有不同的日本女生分享了伴侶對她們最貼心的小舉動，也就是這些瞬間就讓女生認定了男方是生命中的Mr. Right。女生們看了以後一定有窩心共嗚感，假若遇到這樣的男人也就嫁了吧！

大部份女性都希望擁有一位體貼又細心的男友，但想要建立一段長久又甜蜜的關係需要雙方的付出。(《浪漫的體質》劇照)

月經來的時候弄髒了床單和內褲，男友親自幫我清洗，那時候覺得有點不好意思，但是他卻回答：「如果我連這種小事都不願意做，將來更不要說一起生寶寶了。」希望這種想法可以成為世間男性的標準想法。

當一個男生願意不怕骯髒地為你清洗內衣褲，而且還是在你來月經的時候，那證明這個男生一定體貼入微，而且很懂得照顧另一半，是絕世好老公的必備條件。(Twitter)

2. 有一次月經來的時候在電話裡向男朋友發了脾氣，男友說了一句：「你等我一下」，然後過了一會兒就突然出現在我家，手上還帶著壽司、雪糕、可樂、藥、暖包和遊戲。男友說：「我不知道你需要哪一樣，哪一樣能讓你開心，所以我全都帶來了。」雖然他帶來的東西很多都用不著，但我還是很開心，就立刻跟他說全部都正確！

有時女生並不是要男生完全做到她們想要的事情，只是想知道這個男生有沒有把對方放在心上，願意為另一半做任何事情。(Twitter)

3. 生完寶寶出院了！因為丈夫要上班所以奶奶來接我，回到家後發現了老公留下的紙條：「10月懷胎生下寶寶，真的十分感激你，雖然期間發生了很多事情，但很感謝最後我可以成為人父，也謝謝你把孩子帶到這個世上。」

女人生小孩需要付出和犧牲很多，但是只要丈夫的愛和體諒就可以填補這個缺失。(Twitter)

按圖看餘下3個好男友的暖心行為：