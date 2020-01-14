英女王「投降」表態支持　梅根得逞分家　哈里兩難其實不捨王室？

繼幾日前哈里夫婦發表聲明，表示會卸下英國王室高級成員身份，消息一出就鬧得滿城風雨，媒體大眾都紛紛等待英女王會如何回應事件。因哈里夫婦發表聲明前沒有向任何王室成員交代，有傳英女王得知消息後震怒，也有王室成員透露「受傷害」，一時間「謠言」四起。早前英女王與哈里等人召開緊急會議，並發表聲明支持哈里夫婦決定，似乎事件有緩和跡象。

英女王出面 召王室父子三人 開緊急會議

就探討哈里王子以及其夫人梅根未來在王室角色安排，英女王召王儲查理斯王子（Prince Charles）、威廉王子（Prince William）與哈里，在桑德靈厄姆（Sandringham）開會，而梅根因身處加拿大陪伴兒子，則通過電話參加會議。

英女王與哈里夫婦日前召開會議。（gettyimages）

經過會議具建設性地討論後，英女王發表聲明，表示自己及王室家庭，都以全力支持哈里夫婦想要建立年輕家庭新生活的理念，似乎作出「讓步」，態度緩和。

外媒評論英女王作出「歷史性」聲明，表示同意哈里夫婦在「過渡期」中同時在加拿大和英國兩地生活。英女王希望哈里夫婦能夠保留在王室成員身份以及其全職工作，同時王室也會尊重哈里夫婦想要過獨立生活的渴望。另外，聲明中提及哈里與梅根已經明確表明新生活不再依賴任何公帑，達至財政獨立。最後，英女王坦言仍然有許多複雜的問題需要解決，目前還有許多工作要做，相信未來幾日會作出最終決定。

英女王表態支持哈里夫婦新決定。(gettyimages)

英女王就「哈里夫婦事件」發表聲明（點閱下圖查看）：

哈里夫婦宣佈淡出王室。（sussexroyal@IG）

哈里王子與夫人梅根於社交平台IG發表聲明，表示兩人日後將會卸下王室「高級」成員身份，並且努力達至財政獨立，同時也會盡全力支持女王陛下。日後，哈里夫婦將會遊走在英國和北美兩地之間，把時間平均分配，讓兒子亞奇能瞭解出生之地及英國王室傳統之餘，同時也能讓他們一家揭開新一頁篇章，包括開啟新的慈善事業。

哈利夫婦受王室「欺凌」？ 威廉哈里兄弟發聲明闢謠

英國報章指威廉不滿梅根。（gettyimages）

根據英國《泰晤士報》報道，消息人士指哈里決定離開王室，主導權都在梅根手上。哈里夫婦決定「退下」離開王室，是因在王室不斷被提醒其身份地位。報道中還指，哈里感覺哥哥威廉自第一次與梅根約會就並不樂見，自梅根嫁入王室後面對哥哥的「欺凌行爲」，哈里需要在巨大壓力下作出抉擇，但實際上哈里仍然愛著英女王和這個國家，他不想離開。

有傳威廉不滿梅根。(gettyimages)

面對報道，威廉和哈里聯合聲明否認不實報道，表示兩兄弟都高度關注精神健康，而報章上惡語攻擊令他們感到被冒犯與受傷。聯合聲明中否認了報道中兄弟二人不和消息，表示英國報章對兩人關係作出虛假故事。看來王室成員承受著外界難以想象的巨大輿論壓力，各種報導對王室成員有一定的「殺傷力」。

英國報章指兩兄弟因梅根而不和。(gettyimages)

威廉和哈里被指兄弟不和：

+ 4 + 3 + 2

梅根簽約迪士尼？工作收益將全數捐出

有傳梅根已簽約迪士尼。(gettyimages)

根據《泰晤士報》報道，梅根與迪士尼已經簽署合約，將在迪士尼擔任配音工作，而所得收入將全數捐款給保護大象的非牟利慈善組織Elephants Without Borders。報道指出這將是哈里夫婦未來發展道路的方向，即用他們的名人身份與慈善機構合作及行善。不過這種做法可能觸及敏感地帶，哈利夫婦可能會被指控貶低王室形象以及向金錢妥協，目前白金漢宮及迪士尼均未有作出回應。

哈里一家將遊走加拿大和英國兩地。(sussexroyal@IG)

點閱查看更多王室經典時刻照片：

+ 3 + 2

哈里梅根退出王室一事鬧得沸沸揚揚，不過「清官難斷家務事」，複雜的問題仍然需靠内部王室成員協商解決。外人很難得知王室内部發生的具體事情，但是哈里一家與王室漸行漸遠，卻讓王宮背後的撕裂與分歧，逐漸浮出水面。家家有本難念的經，更何況是王室呢？

參考資料：The Times, Daily Mail