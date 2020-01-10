39歲金泰希生完兩胎「零走樣」回歸　美貌在韓國更成爲整容範本？

韓國「國民女神」金泰希與韓國天王結婚後，生活一直保持低調，逐漸消失在電視熒幕前。不過婚後屢傳喜訊，接連懷胎，如今已經誕下兩個可愛女兒。闊別電視熒幕5年，如今金泰希身爲兩個女兒的媽媽，宣佈以tvN新劇《Hi Bye,Mama》回歸，讓一眾粉絲都非常期待！

金泰希婚後生活幸福甜蜜 誕下二胎榮升媽媽

在亞洲擁有很高知名度的韓國天王Rain與女神級韓國藝人金泰希，這對金童玉女的完美愛情在娛樂圈成爲佳話。兩人在2011年因合作拍攝廣告結緣，互相產生好感後交往，金泰希也成爲Rain首次公開交往的對象。天造地設的一對佳人終於在2017年低調完婚，同年10月更宣佈誕下女兒，Rain也升級做爸爸。

金泰希表示自己在婚禮當天得到一個溫柔又感動的求婚，就是Rain對著她唱《最好的禮物》這首歌。（taeheekim80@IG）

去年9月金泰希誕下第二胎，迎來第二個可愛女兒，結婚不到三年已經「抱兩」，婚姻生活十分幸福。生完二胎後，金泰希曾出席首爾化妝品牌活動，生產完的她身材依舊非常苗條，令人羡慕！

金泰希剛剛生完二胎就出席公開活動。（VCG）

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金泰希39歲凍齡美貌依舊 在韓國成爲整容範本

現年已經39歲的金泰希仍然維持凍齡美貌，白皙肌膚吹彈可破，身材也一直保持完美體態。作爲「國民女神」金泰希從出道以來，就一直是天然美女的代表，同時也是韓國整容外科醫生點名完全沒有整容的女星之一。去年韓國媒體「realtime news media」訪問了30間不同地方的整容醫院裡面的醫生和顧客，作爲「韓國三大美人」之一的金泰希仍然是不少人心目中的整容範本。同時，金泰也是希畢業於首爾大學的高材生，絕對是美貌與智慧並重的代表。

金泰希凍齡美貌依舊。（taeheekim80@IG）

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金泰希新劇飾演女鬼媽媽 上演暖心故事

2015年自從拍攝完電視劇《龍八夷》後，金泰希暌違熒幕5年終於携新劇《Hi Bye,Mama》回歸，網友紛紛表示期待稱「女神終於回來啦」！新劇將由《Oh！我的鬼神君》導演柳濟元指導，金泰希將與韓國男演員李奎炯合演暖心電視劇。

金泰希出席新劇活動。（taeheekim80@IG）

劇中描述因意外外去世的女主角「車宥利」（金泰希 飾），為了成功投胎成人，陰錯陽差回到人間，參加「49天投胎計畫」，重新來到人世陪伴在丈夫和孩子身邊。而劇中男主角「趙康華」（李奎炯 飾），是一名韓國大學附設醫院胸腔外科醫生，痛失愛妻車宥利後獨自撫養孩子，並在兩年後再婚。如今身爲兩個孩子的媽媽，相信在金泰希在劇中飾演母親會更加感同身受，與角色形象十分吻合貼切，令粉絲倍感期待！