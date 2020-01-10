梅根擅自宣佈離開王室　傳女王震怒　哈里恐梅根成爲下一個戴妃？

「麻雀變鳳凰」一直都是人人稱羡的事，童話故事中平民少女與王子相愛，嫁入王宮再永遠幸福美滿地生活下去，這些故事橋段在現實世界上演卻變得殘酷無比。「飛上枝頭」的「鳳凰」可能更想飛出的是王宮重重囚禁與枷鎖，英國薩塞克斯公爵哈里王子（Prince Harry）與夫人梅根（Meghan Markle）正是一對想要逃離「城堡」的「王子」與「公主」。
哈里梅根宣佈淡出王室 揭露背後撕裂分歧大？
哈里王子與公爵夫人梅根於社交平台IG發表聲明，表示兩人日後將會卸下王室「高級」成員身份。(sussexroyal@IG)
哈里王子與夫人梅根於社交平台IG發表聲明，表示兩人日後將會卸下王室「高級」成員身份，並且努力達至財政獨立，同時也會盡全力支持女王陛下。當中提到兩人作出如此決定，是經過數月的反思與討論而得出，同時希望在今年能夠作出轉變以及制度上的革新。
日後，哈里夫婦將會游走在英國和北美兩地之間，把時間平均分配，讓兒子亞奇能瞭解出生之地及英國王室傳統之餘，同時也能讓他們一家揭開新一頁篇章，包括開啟新的慈善事業。
哈里與梅根卸下英國王室「高級」成員身份。（sussexroyal@IG）
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“After many months of reflection and internal discussions, we have chosen to make a transition this year in starting to carve out a progressive new role within this institution. We intend to step back as ‘senior’ members of the Royal Family and work to become financially independent, while continuing to fully support Her Majesty The Queen. It is with your encouragement, particularly over the last few years, that we feel prepared to make this adjustment. We now plan to balance our time between the United Kingdom and North America, continuing to honour our duty to The Queen, the Commonwealth, and our patronages. This geographic balance will enable us to raise our son with an appreciation for the royal tradition into which he was born, while also providing our family with the space to focus on the next chapter, including the launch of our new charitable entity. We look forward to sharing the full details of this exciting next step in due course, as we continue to collaborate with Her Majesty The Queen, The Prince of Wales, The Duke of Cambridge and all relevant parties. Until then, please accept our deepest thanks for your continued support.” - The Duke and Duchess of Sussex For more information, please visit sussexroyal.com (link in bio) Image © PA
據悉，哈里與梅根發表聲明前，並沒有徵求英國女王和其他王室成員意見，出乎意料的聲明讓英國王室高級成員對此感到「受傷」和「失望」。BBC王室事務記者戴蒙德（Jonny Dymond）稱王室成員用上「失望」這種强烈的情緒字眼，代表這件事對王室内部的衝擊很大。白金漢宮則發表聲明，提到理解兩人做出的決定，但形容問題「複雜」仍需時解決。
白金漢宮發表聲明：
白金漢宮對哈里夫婦的決定發表聲明。（The Royal Family）
哈里與梅根向來形象「反叛」：
哈里一家聖誕節不回王室已有端倪
事實上，去年聖誕節哈里一家並沒有留在王宮陪伴英女王一起過節，而是舉家回梅根娘家加拿大。但此舉也引起公眾議論紛紛，因爲這是梅根誕下小王子亞奇後與英女王過的第一個聖誕，但是哈里一家卻選擇離開出國，有很多網民及媒體評論都認爲此舉十分不尊重王室。去年五月哈里與梅根已經搬離肯辛頓宮，如今看來這似乎已成為淡出王室所埋下的伏筆，而哈里一家與王室漸行漸遠以及背後極大的分歧與撕裂，逐漸浮出水面。
哈里王子一家三口幸福合照。（gettyimages）
梅根平民出身嫁入王室 福兮禍兮？
哈里與梅根大婚。（gettyimages）
上演真人版「灰姑娘」的梅根嫁入王室後一舉一動都備受關注，卻屢屢出現負面新聞，不僅衣著被批評過分隨性，就連手塗黑色指甲油，也被說違反皇室傳統。梅根的特立獨行一直備受外界矚目，從她的家庭背景、職業、感情經歷等，似乎都能成爲當地傳媒拿來「追擊」和「大做文章」的素材。而面對輿論壓力以及媒體曝光，梅根嫁入王室後的道路一直都不是那麼平坦順暢，評論也一直趨向負面。
哈里與梅根於2018年5月19日舉行婚禮：
哈里與梅根紀錄片吐心聲 不諱言爆王室內幕
We're brothers. We'll always be brothers.
哈里與梅根曾拍攝紀錄片《Harry&Meghan: An African Journey》，當中吐露許多驚人内幕，包括兄弟不和。哈里回應承認兩人之間確實有心結，身爲兄弟有好的時候，也有壞的時候。他表示兩人因行程忙碌，很少有時間見面，不如往日般親近。不過哈里認爲他們永遠都是兄弟，雖然此刻他們走在不同的道路上，但他永遠會支持哥哥威廉；正如他知道哥哥也會永遠支持自己。
哈里接受訪問提及哥哥威廉。（ET@YouTube）
Not many people have asked If I'm OK.
梅根訪問中哽咽。（ET@YouTube）
紀錄片中，梅根被問及作爲一個新婚妻子以及新手媽媽的心境時，她罕有在鏡頭前吐露心聲，更一度哽咽，眼泛淚光。她坦言當一個女人懷孕期間會非常脆弱，面對新生兒對她而言充滿挑戰性，育兒壓力似乎讓她倍感沮喪。
面對記者的提問梅根一吐委屈說：「謝謝你的提問，很少人關心我過得好不好。」她直言小看了英國媒體的殺傷力，回憶起初遇哈里王子的情形，她的英國朋友曾勸告她不要和哈里王子交往，因爲英國小報會將她毀掉。當時的梅根不以爲然，因爲在美國不會發生這類事情。如今她甚至覺得自己非裔血統被當成「怪物」看待，受到不公平對待。同時英國人的冷靜自持與内斂，也讓她難以適應。
哈里與梅根一直是非多多：
哈里王子恐妻子步戴安娜王妃後塵
I Lost My Mother and Now I Watch My Wife Falling Victim to the Same Powerful Forces.
戴安娜王妃1996年與查爾斯離婚。（gettyimages）
面對媒體對梅根的「誹謗」與「追擊」，哈里護妻心切一口氣控告包括「太陽報」等三間英國小報刻意抹黑。他在紀錄片中談到每當他看到攝影機、閃爍著的閃光燈、每一下快門聲，都讓他回到沉重的過去，對他來説是沉痛的提醒，他不願母親的悲劇在梅根身上重演。
事實上，哈里母親戴安娜王妃生前有不少非議，不過她選擇頑强地堅持自我，衣著作風都革新了王室保守形象。有人批評戴安娜破壞英國王室傳統，不是一個稱職的王妃。當時戴安娜在王室的孤立無援，與現在梅根的處境如出一轍。然而，在王室的高壓管控以及媒體的瘋狂追訪中，最難能可貴的是看見她能堅持自我，追尋内心的聲音。
戴安娜王妃1997年在巴黎因車禍去世：
英國王室傳統的限制與框架究竟有多可怕？
外界有傳英女王對梅根不滿。（gettyimages）
梅根的過去一直爭議不斷，因爲她離過婚，又是荷里活演員，複雜的背景加上個人特立獨行的行爲，似乎與高高在上、高貴又保守的王室形象背道而馳。而梅根的家人也惹出了不少風波，因此梅根與王室不和的消息甚囂塵上。
梅根經常傳出與王室不和傳聞。（gettyimages）
梅根的大婚就屢傳英女王對梅根的安排感到不滿，在英國紀錄片《Diana to Meghan：Royal Wedding Secrets》中，揭開隆重王室婚禮背後的神秘面紗。在宴會上，英女王如果結束飲食，所有人都得停下跟著結束，不管賓客是否已經享用完。而英女王十分討厭冰塊敲擊杯子時發出的聲響，所以餐桌上不能出現方形的冰塊。受訪記者表示：「梅根走到冰桶前最好確認一下裏面有沒有圓形的冰塊，如果她舀出了幾個方冰塊，那她可能會造成一場風波。」
梅根屢受不同方面的批評：
褪去王室成員華麗高貴的光環，光鮮亮麗的背後，哈里與梅根也只不過是個人。承受排山倒海般公眾或媒體所給予的壓力，總有一天他們也有喘不過氣來的時候。如今既然兩人選擇離開諸多掣肘的王室以及遠離鎂光燈下的曝光，無論是王室還是民眾，於情於理都應該尊重他們的決定。畢竟這個世界不乏牽綫娃娃，而擁有獨立、自我意識的靈魂，也是值得受到尊重。