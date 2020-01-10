梅根擅自宣佈離開王室　傳女王震怒　哈里恐梅根成爲下一個戴妃？

「麻雀變鳳凰」一直都是人人稱羡的事，童話故事中平民少女與王子相愛，嫁入王宮再永遠幸福美滿地生活下去，這些故事橋段在現實世界上演卻變得殘酷無比。「飛上枝頭」的「鳳凰」可能更想飛出的是王宮重重囚禁與枷鎖，英國薩塞克斯公爵哈里王子（Prince Harry）與夫人梅根（Meghan Markle）正是一對想要逃離「城堡」的「王子」與「公主」。

哈里梅根宣佈淡出王室 揭露背後撕裂分歧大？

哈里王子與公爵夫人梅根於社交平台IG發表聲明，表示兩人日後將會卸下王室「高級」成員身份。(sussexroyal@IG)

哈里王子與夫人梅根於社交平台IG發表聲明，表示兩人日後將會卸下王室「高級」成員身份，並且努力達至財政獨立，同時也會盡全力支持女王陛下。當中提到兩人作出如此決定，是經過數月的反思與討論而得出，同時希望在今年能夠作出轉變以及制度上的革新。

日後，哈里夫婦將會游走在英國和北美兩地之間，把時間平均分配，讓兒子亞奇能瞭解出生之地及英國王室傳統之餘，同時也能讓他們一家揭開新一頁篇章，包括開啟新的慈善事業。

哈里與梅根卸下英國王室「高級」成員身份。（sussexroyal@IG）

據悉，哈里與梅根發表聲明前，並沒有徵求英國女王和其他王室成員意見，出乎意料的聲明讓英國王室高級成員對此感到「受傷」和「失望」。BBC王室事務記者戴蒙德（Jonny Dymond）稱王室成員用上「失望」這種强烈的情緒字眼，代表這件事對王室内部的衝擊很大。白金漢宮則發表聲明，提到理解兩人做出的決定，但形容問題「複雜」仍需時解決。

白金漢宮發表聲明：

白金漢宮對哈里夫婦的決定發表聲明。（The Royal Family）

哈里與梅根向來形象「反叛」：

哈里一家聖誕節不回王室已有端倪

事實上，去年聖誕節哈里一家並沒有留在王宮陪伴英女王一起過節，而是舉家回梅根娘家加拿大。但此舉也引起公眾議論紛紛，因爲這是梅根誕下小王子亞奇後與英女王過的第一個聖誕，但是哈里一家卻選擇離開出國，有很多網民及媒體評論都認爲此舉十分不尊重王室。去年五月哈里與梅根已經搬離肯辛頓宮，如今看來這似乎已成為淡出王室所埋下的伏筆，而哈里一家與王室漸行漸遠以及背後極大的分歧與撕裂，逐漸浮出水面。

哈里王子一家三口幸福合照。（gettyimages）

梅根平民出身嫁入王室 福兮禍兮？

哈里與梅根大婚。（gettyimages）

上演真人版「灰姑娘」的梅根嫁入王室後一舉一動都備受關注，卻屢屢出現負面新聞，不僅衣著被批評過分隨性，就連手塗黑色指甲油，也被說違反皇室傳統。梅根的特立獨行一直備受外界矚目，從她的家庭背景、職業、感情經歷等，似乎都能成爲當地傳媒拿來「追擊」和「大做文章」的素材。而面對輿論壓力以及媒體曝光，梅根嫁入王室後的道路一直都不是那麼平坦順暢，評論也一直趨向負面。

哈里與梅根於2018年5月19日舉行婚禮：

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哈里與梅根紀錄片吐心聲 不諱言爆王室內幕

We're brothers. We'll always be brothers. Prince Harry

哈里與梅根曾拍攝紀錄片《Harry&Meghan: An African Journey》，當中吐露許多驚人内幕，包括兄弟不和。哈里回應承認兩人之間確實有心結，身爲兄弟有好的時候，也有壞的時候。他表示兩人因行程忙碌，很少有時間見面，不如往日般親近。不過哈里認爲他們永遠都是兄弟，雖然此刻他們走在不同的道路上，但他永遠會支持哥哥威廉；正如他知道哥哥也會永遠支持自己。

哈里接受訪問提及哥哥威廉。（ET@YouTube）

Not many people have asked If I'm OK. Meghan Markle

梅根訪問中哽咽。（ET@YouTube）

紀錄片中，梅根被問及作爲一個新婚妻子以及新手媽媽的心境時，她罕有在鏡頭前吐露心聲，更一度哽咽，眼泛淚光。她坦言當一個女人懷孕期間會非常脆弱，面對新生兒對她而言充滿挑戰性，育兒壓力似乎讓她倍感沮喪。

面對記者的提問梅根一吐委屈說：「謝謝你的提問，很少人關心我過得好不好。」她直言小看了英國媒體的殺傷力，回憶起初遇哈里王子的情形，她的英國朋友曾勸告她不要和哈里王子交往，因爲英國小報會將她毀掉。當時的梅根不以爲然，因爲在美國不會發生這類事情。如今她甚至覺得自己非裔血統被當成「怪物」看待，受到不公平對待。同時英國人的冷靜自持與内斂，也讓她難以適應。

哈里與梅根一直是非多多：

哈里王子恐妻子步戴安娜王妃後塵

I Lost My Mother and Now I Watch My Wife Falling Victim to the Same Powerful Forces. Prince Harry

戴安娜王妃1996年與查爾斯離婚。（gettyimages）

面對媒體對梅根的「誹謗」與「追擊」，哈里護妻心切一口氣控告包括「太陽報」等三間英國小報刻意抹黑。他在紀錄片中談到每當他看到攝影機、閃爍著的閃光燈、每一下快門聲，都讓他回到沉重的過去，對他來説是沉痛的提醒，他不願母親的悲劇在梅根身上重演。

事實上，哈里母親戴安娜王妃生前有不少非議，不過她選擇頑强地堅持自我，衣著作風都革新了王室保守形象。有人批評戴安娜破壞英國王室傳統，不是一個稱職的王妃。當時戴安娜在王室的孤立無援，與現在梅根的處境如出一轍。然而，在王室的高壓管控以及媒體的瘋狂追訪中，最難能可貴的是看見她能堅持自我，追尋内心的聲音。

戴安娜王妃1997年在巴黎因車禍去世：

英國王室傳統的限制與框架究竟有多可怕？

外界有傳英女王對梅根不滿。（gettyimages）

梅根的過去一直爭議不斷，因爲她離過婚，又是荷里活演員，複雜的背景加上個人特立獨行的行爲，似乎與高高在上、高貴又保守的王室形象背道而馳。而梅根的家人也惹出了不少風波，因此梅根與王室不和的消息甚囂塵上。

梅根經常傳出與王室不和傳聞。（gettyimages）

梅根的大婚就屢傳英女王對梅根的安排感到不滿，在英國紀錄片《Diana to Meghan：Royal Wedding Secrets》中，揭開隆重王室婚禮背後的神秘面紗。在宴會上，英女王如果結束飲食，所有人都得停下跟著結束，不管賓客是否已經享用完。而英女王十分討厭冰塊敲擊杯子時發出的聲響，所以餐桌上不能出現方形的冰塊。受訪記者表示：「梅根走到冰桶前最好確認一下裏面有沒有圓形的冰塊，如果她舀出了幾個方冰塊，那她可能會造成一場風波。」

梅根屢受不同方面的批評：

褪去王室成員華麗高貴的光環，光鮮亮麗的背後，哈里與梅根也只不過是個人。承受排山倒海般公眾或媒體所給予的壓力，總有一天他們也有喘不過氣來的時候。如今既然兩人選擇離開諸多掣肘的王室以及遠離鎂光燈下的曝光，無論是王室還是民眾，於情於理都應該尊重他們的決定。畢竟這個世界不乏牽綫娃娃，而擁有獨立、自我意識的靈魂，也是值得受到尊重。

參考資料：Dailymail，BBC NEWS