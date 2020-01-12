太妍、Irene竟入選韓國「最宅女星」?嚴選最高境界的懶人神器是..

溫暖舒服的被窩外的外的世界真的很危險！放假在家，許多人都選擇「足不出戶」，煲劇、購物、打機……通通上網就能搞定，宅女們「懶到出汁」卻能自得其樂，外人又怎能理解箇中滋味呢？

許多女藝人們鏡頭前生活貌似多姿多彩，離開絢爛奪目的聚光燈，私底下可能是一名「宅女」。若沒有行程安排，大多會選擇留在家裏，好好享受個人獨處時光。韓國也有不少女藝人出名「宅」，宅在家中的生活同樣十分精彩！

許多韓國女藝人都是不折不扣的宅女！(taeyeon_ss@IG)

韓國男生票選「最想一起生活的宅女藝人TOP 5」

韓國有網站進行調查，讓韓國男生們票選「最想一起生活的宅女藝人」，美艷動人的女藝人們，竟然個個都是「超級大宅女」呢！

第五位：文根英

童星出身的文根英，擁有甜美的外貌和一對閃爍又炯炯有神的大眼睛，可愛外表被喻爲「國民妹妹」。私底下的文根英十分喜歡「宅」在家中，她曾在廣播節目中透露自己若沒有行程就會在家休息，因爲在家裏可以做很多事情，所以根本不需要外出。

文根英也是一名宅女。（aka_moons@IG）

第四位：千禹熙

曾出演爆紅韓國電影《陽光姐妹淘》而聞名的韓國女演員千禹熙，也被選入「最想一起生活的宅女藝人」的名單中。她拍過不少知名電影，包括《青春勿語》、《哭聲》等，是一名十分有潛力及實力的女演員。

千禹熙也被選入「最想一起生活的宅女藝人」的名單中。（thousand_wooo@IG）

點閱下圖查看第一位～第三位：

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MAMAMOO頌樂「癡」床可以去到幾盡？

頌樂拍攝自己在床上的生活。（solar.mamamoo@IG）

韓國女團MAMAMOO成員頌樂日前在個人YouTube頻道，拍攝了一段私下生活的影片，引起網民熱議。而吸引人眼球的不是頌樂的美貌，而是她在家度過的一天，竟然完全沒有離開過自己的床！原來頌樂擁有一張電動床，不但能遙控調整床的傾斜度，還配有一張桌子，吃飯、看電影、插電，通通都能在床上完成。不少粉絲都紛紛表示也好想擁有這樣一張電動床，還笑説頌樂「根本就是宅女的最高境界！」

快來看看頌樂的床到底有多神奇：

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懶人的恩物都在這裏

「能坐着，絕對不站着，能躺着，絕對不坐着」相信這絕對是懶人心聲，而科技發展除了造福人群，更是懶人「福祉」，帶來便利之餘又能省卻諸多麻煩。市面上也有不少千奇百怪的「懶人神器」，讓你懶得理所當然！

點閱大圖查看懶人神器：