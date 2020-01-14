年輕是原罪？中女同事專打小報告句句針對　職場如何低調展現實力

擊退小人，必須先令自己成為小人嗎？

公司資源有限，每年能夠升職嘅人數不多，等下三年、等下又三年，幾時先輪到你？有啲人為加快步伐，使出唔同招數行捷徑，最普遍就係出手「加害」其他同事，包括卸膊、篤背脊之類，日日要提防小人，加上沉重嘅工作，你話打工仔點可能唔討厭星期一吖。

撰文：詩寧

日日要提防小人，加上沉重嘅工作，你話打工仔點可能唔討厭星期一吖。（《製作人》劇照）

唔想畀人恰，當然係要令自己變強大，但咁樣係咪等於要令自己都變成小人，同其他小人鬥衰鬥奸呢？女生，照照鏡子，善良美麗嘅你何必迫自己成為醜惡的巫婆？一齊討論下點樣用智慧去擺脫職場小人。

學識以下三招，用智慧擺脫小人。（《我要準時下班》劇照）

「乜都推晒畀你做」嘅同事

有啲「前輩」好鐘意用「教你嘢」嚟卸走屬於自己嘅工作，新人入職，頭一星期未係好清楚公司、部門運作，總會有「前輩」同事「指點」新人，指點見你唔反抗就好易變「老點」。所以要分清楚自己當時係理解緊工作，定係被委派緊工作？而分嘢畀你做嗰個人實際上有無呢個權力？的確，新入職預咗要蝕底，但都要內心打定底，盡早睇清邊個係卸膊小人。



點圖即看如何應對＝＝＞

女生，真的真的要豐富自己心靈，無論你放工有無人約、放假有無街去，都請你提醒自己要注重個人修養。（《男朋友》劇照）

「專打聽同事私事當人情」嘅同事

女生，真的真的要豐富自己心靈，無論你放工有無人約、放假有無街去，都請你提醒自己要注重個人修養，唔好悶到全神貫注去收集同事嘅錯失、日常習慣，從而打小報告，表面上好似成功踩低人、令自己得到存在價值，但實際上只係畀人睇得出你無聊、缺乏自信、無安全感。

舉個例，我曾經遇過一個單身的中年女同事，佢好鍾意查問同事們的私事，儲儲埋埋一有機會就用嚟攻擊人，例如有一次，大家發現Pantry地上有灘水，但無人承認係自己做，結果呢位中年女同事就喺我背後偵探上身，話我屋企有外傭，所以我一定係個無手尾嘅人，灘水一定係我倒瀉……

點圖即看如何應對＝＝＞

「講多過做」嘅同事

常言道女人係用水造，你辦公室有無一種同事係用口水造？佢平時已經把口唔停，為工作環境製造噪音。而當佢「忙」嘅時候就更嘈！一般同事忙碌就是密密做，盡快將工作趕起，而口水同事就會周圍同人講自己好忙呀，仲有乜乜乜未做，上司就已經加咗乜乜乜畀佢喇…結果三日可以完成嘅工作，佢講足兩星期，務求全公司都知佢做緊咩Project、全公司都知佢忙。