年度績效關鍵　着錯衫、唔搞關係是雙輸：打工唔同結婚　唔使專一

職場自保之道

部份公司會喺過年前後要求部門做appraisal，以決定來年加薪／加辛的幅度，各位打工仔應該明白appraisal並不客觀反映每個同事的能力或付出，正所謂「識人好過識字」，上司鍾意你就幫你寫好啲，不咬弦的話就只有「加辛」的份兒。「如何打好一份工」涉及好多因素，但有啲基本嘢萬變不離其中，學識咗，期望2020年行得順利啲。

作者：詩寧

（《WWW:請輸入檢索詞》劇照）

建立良好形象

細心數一數，能得老闆心嘅人除咗擦鞋叻之外（另一個說法係識投老闆所好），仲有一個共通點：自信滿滿！無論佢做得好唔好，佢都將啲嘢好有把握咁present出嚟，即使佢做錯事，亦係用好肯定嘅語氣解釋返件事。其他人聽落去，自然覺得呢個人頭頭是道，所以形象是很重要的。

好少打工仔會話「返工令人好開心興奮」，但都切忌阿愁上身，唔好畀人一睇你個樣就知你唔想返工，咁樣就算你幾落力去做好件事，只要有少少唔合老闆心水，佢都會認定你係返工唔開心所以無心機做，怪你搞到件事唔成功。我都唔想認同，不過，職場真係咁膚淺架咋，膚淺到你每日著咩衫都影響你升遷。

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能力要畀人睇到

想職場之路行得順暢，工作能力可能只佔50%，如果你自覺已有本事拎盡呢50%，下一步就要諗下點樣將呢50%放於高層眼前，畀真正話到事嘅人知道你存在，知道你好幫得手、有好多絕世好橋畀公司。

同直屬上司打好關係可能只幫到你避開啲麻煩人事，但未必足以為你帶嚟好消息，當你幫直屬上司解決難題嘅同時，都要畀上司個上司知道功課係你交嘅，例如Email要CC埋畀上司個上司、有大Project時乘機開個工作WhatsApp Group之類。

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最少兩個勢力做靠山

一間有咁上下規模嘅公司總有唔同勢力，如果你對上勢力強大，當然有助你平步青雲，但局勢變幻莫測，今日得勢可能聽日就跌落嚟，亦間接令你失去背後助力。

打工唔同結婚，唔使專一的，同Team A個Head食飯，都可以約Team B個Head Happy Hour，擔心咁會令兩邊Team Head反感？做得Team Head，你估佢當年無做過呢類「醒目仔／女」咩，佢點會唔明你用意吖，我叫你同人熟，無叫你出賣人交換情報，千祈唔好亂做無間道，純粹畀多個勢力人士睇到你嘅能力同智慧，萬一有日同其中一個反目，都仲有多一個選擇畀自己。

（文章僅代表作者立場；題為編輯所擬。）