除了衣著亮麗能讓氣質加分，一個人的體態也是影響形象的關鍵一環，許多人即使衣冠楚楚，卻含胸駝背讓整體形象大打折扣。女星如范冰冰、楊冪同樣都有頸部前傾、寒背等體態姿勢不良的問題，成為無形的氣質殺手，令顔值再高也大扣分數！

楊冪的寒背問題一直受到外界詬病。(vcg)

女星打扮再美也失色 「寒背」背影極顯老

許多女明星身材纖細匀稱又凹凸有致，形象卻毀於「彎腰駝背」，鏡頭下的她們身板無法挺直、脖子前傾，即使顔值再高卻散發出陣陣大嬸味，不單突顯了「虎背」的特點，而且還給人一種欠缺活力、無精打采的印象，失去明星氣質。

范冰冰被身後的鏡子出賣，寒背問題清晰可見，背部看起來像一位「阿婆」沒有儀態。（valentino@微博）

楊冪、范冰冰都有「寒背」問題令氣質大減 :（點閱下圖查看）

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寒背及頸部前傾4個常見原因

大部分導致寒背及頸部前傾的原因，都是日常生活中的不良姿勢造成的，例如是「低頭族」、長時間不良坐姿及走路姿勢等，導致許多人都變成「寒背一族」，不單止容易造成肩頸及背部酸痛，而且更十分影響體態！

TAYLOR SWIFT也經常被指「寒背」，不單外觀欠佳更容易造成肩頸酸痛等問題。(GETTY)

導致寒背的4個常見原因：（點閱下圖）

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日本姿勢矯正專家教授 一招改善肩酸駝背

許多上班族無法避免長時間盯著電腦久坐工作，不良的坐姿以及習慣容易造成肩膀承受過度壓力，導致寒背及頸部前傾。若想改善體態，解決肩痠寒背的問題，日本姿勢矯正專家鈴木孝佳曾在Twitter上分享自己獨創改善寒背的體操，目前已有超過六百萬的瀏覽次數，每日花1分鐘靠著墻壁堅持每日進行，就能有效改善背部姿態不良問題！

鈴木孝佳是日本著名的姿勢矯正專家。（takasuzuki1123@Twitter）

日本姿勢矯正專家一招改善寒背：（點閱下圖）

更多矯正體態的運動：（點閱下圖）