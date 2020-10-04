37歲香港男藝人沈震軒在娛樂圈中沉沉浮浮多年，演藝生涯雖不至於大紅大紫，但仍算小有名氣，2014年因擔任熱播劇《使徒行者》的第三男主角「連浩勤」(Kobe)讓他再創事業高峰，人氣急升。 過去年少氣盛的他緋聞多多、情史豐富，加上在《喜愛夜蒲2》中飾演有「蘭桂坊USB」之稱的角色深入民心，對外建立了花心男形象，如今早已收心定性的沈震軒情定新生代女演員陳欣妍，原來私底下的他是個專情的悶騷男？

37歲香港男藝人沈震軒出演過多部電視劇及電影，被喻為「最帥男配角」。（sammysumchunhin@IG）

「娛圈USB」沈震軒收心養性 情定小10歲女友

自入行以來緋聞不斷的男星沈震軒過去一直給人「花弗」印象，外貌亦正亦邪的他邪魅一笑散發壞男孩氣質，加上他的戀愛史豐富，有傳唱片公司老闆曾因不滿他形象太過花心而下令雪藏他。曾經在《喜愛夜蒲2》中飾演有「蘭桂坊USB」之稱的「Don」一角讓沈震軒打響知名度，甚至憑該角色獲得香港電影金像獎「最佳新演員」的提名，角色爆紅卻讓觀眾混淆角色形象和他的真實生活，許多人都認為沈震軒私底下也是如此愛玩，喜歡流連夜場而且「媾女」無數。

面對觀眾的誤解，沈震軒曾在訪問時大吐苦水，表示現實生活中追求女生，根本無法像電影中那般輕而易舉，觀眾靠電影中的角色及花邊新聞來認識他，讓大家覺得花心就是真實的他，對於觀眾將其「花心」一面無限放大感到十分無奈。

沈震軒過去一直給人「花心男」的形象。（sammysumchunhin@IG）

沈震軒兩大經典角色回顧：（點閱下圖）

與小10歲女友穩定交往3年 私底下性格沉悶？

沈震軒曾在鏡頭前坦言自己很少會去Club夜蒲，即使與朋友一起去也只會自己一個人靜靜地坐在一旁喝酒，看著朋友們「獵艷」，更直言自己性格很慢熱。如今已經邁入37歲的他難免想定性成家立室，他透露自己每次拍拖都以結婚為目標，等到對的時間便會實行結婚計劃。如今沈震軒情定比自己小10歲的新生代女演員陳欣妍，在女方剛出道默默無名之際，有指兩人因合作網絡電影《狼人遊戲》而擦出愛火，感情穩定後戀情逐漸浮出水面，如今更被記者撞破二人是發展到同居關係。沈震軒可謂一路見證陳欣妍事業發展及成長，至今穩定交往3年，讓外界十分期待兩人能快些傳出喜訊。

沈震軒與陳欣妍穩定交往3年。（sammysumchunhin@IG）

沈震軒舊愛及緋聞對象皆是女神級，更傳與賈曉晨（JJ）拍過拖？（點閱下圖）

+ 5 + 5 + 5

據悉女友陳欣妍一開始發展之時，也因沈震軒的緋聞多多也感到卻步，懷疑他是「花心男」，然而當她深入認識他之後，才發現沈震軒私下竟然是一個「宅男」，喜歡留在家中過簡單生活，性格低調又沉悶，而沈震軒也曾公開稱讚陳欣妍性格很簡單。相信正是了解到「表裡不一」如此大反差，才讓陳欣妍安心與沈震軒發展戀情。兩人都喜歡簡單生活，還不時一起運動、拖手行街，生活過得有滋有味！

沈震軒與陳欣妍因合作網絡電影而結緣。（《狼人遊戲》劇照）

沈震軒女友陳欣妍形象性感：（點閱下圖）

+ 2 + 2 + 2

能令情場浪子定性的女生 都擁有這7種特質?

讓「風流浪子」回頭並不是天方夜譚，生活中也有不少情場浪子被另一半「馴服」，收心定性，成為專一愛妻號的成功例子。想讓男生死心塌地只對自己專情，關鍵在於女生的個人特質是否能夠吸引對方，把他的心收回來！

女生怎樣做才能讓男生想定下來呢？（Toa Heftiba/Unsplash）

令情場浪子定性的要訣 :（點閱下圖）