日綜藝實測「50天變美」　Hermès手袋令女生從不修邊幅變時尚？

每個女生都擁有自己夢寐以求的手袋款式，精緻的手袋除了能展現品味外，更能令女生於不知不覺間變得更美。日本綜藝節目「50天變美計劃」（「50日間で女性の顔は変わるのか!?」）邀請素人進行實測，透過連續50天使用Hermes的Birkin手袋，會否為那名女生帶來外貌上的改變。

參與「50天變美計劃」的女生均為素人，目的是希望透過改變生活習慣而令測試者變得更富自信。製作人員於過程中不會要求她們整容或減肥，而是以「每天讚美」、「戴上價值不菲的首飾」、「搬到海邊居住」等方式令外貌變得更美。

按圖看曾接受「50天變美計劃」女生的前後對比：

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而這次接受測試的主角是位27歲的單身女生Mai，她平日打扮樸實，特別鍾愛迪士尼的卡通人物，房間堆滿了大大小小的玩偶。Mai對生活質素並沒有太大要求，晚餐也是以杯麵應付。而她希望藉著這次的實測令自己變得更加自信。

按圖看Mai於這50天的變美過程：

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Mai平日習慣使用的淺色手袋價格親民，只需2萬日元（約1,411港元）。而製作人員則為她送上價值140萬日元（約9萬8千港元）的桃紅色Birkin手袋，鮮艷奪目的手袋令Mai一時無所適從。為了配襯這亮麗的手袋，Mai開始花心思於穿搭上，更用上比平日多三倍的時間挑選衣飾。

Mai非常珍愛著這Birkin手袋，把它放進櫃子前先以毛巾鋪墊，回家後亦悉心清潔皮革。隨著使用Birkin手袋的時間愈長，Mai對自己外表便愈是重視，從平日不化妝變成一個充滿時尚感的女生。她開始購買時尚雜誌研究化妝與穿搭，花費了1萬日元（約706元）選購化妝品。當意識到手袋的價值時，她更特地到訪美甲店與髮型屋，打造出一個與Birkin手袋配襯的造型。

測試到了42天時，Mai已尋找到令她感到自信的方法。（「50日間で女性の顔は変わるのか!?」截圖）

結果在這50天內，Mai從不修邊幅變成了重視儀表的女生。除了外貌上的改變外，Mai亦減少了宅在家中的時間，假日也會好好打扮，並探索城內的新餐廳。雖然Mai的臉上多了淡淡妝容，然而，真正令她變得美麗的是內心的自信。學習自信是一門學問，雖然我們沒有這樣幸運能擁有一個Birkin手袋，但是每天對著鏡子稱讚一下，為自己打氣，自信就是從這樣的一小步慢慢建立起來。