瘦面｜舌頭放錯位致雙下巴？3步舌頭練習五官立體如整型效果

雙下巴｜形成雙下巴的原因未必因為肥胖，其他成因包括經常低頭、不良睡姿，都會導致下顎肌膚鬆弛。原來舌頭放錯位置，及呼吸方法不當，都會影響面型，有機會令下顎縮短造成雙下巴。英國牙醫Dr. Mike Mew提倡的舌頭練習（Mewing），只需改變小習慣便能達到如同整型的效果。



看似微不足道的小習慣原來會令面型愈來愈闊（《金秘書為何那樣》劇照）

不少香港女生都身受鼻敏感的困擾，鼻孔呼吸不順時惟有用嘴巴代替。但原來用口呼吸會出現下巴後縮與牙齒不整齊的情況，面部亦會變得愈來愈扁平。英國牙醫Dr. Mike Mew指出，其實很多人都沒有留意正確的舌頭擺放位置，導致出現各種面形問題。他建議，在面部放鬆時，舌頭最理想的位置是舌尖頂在上顎處。不過大部分人的舌頭都是置於下顎，而這個看似微不足道的小習慣卻會令面型愈來愈闊。

透過牙醫提倡的Mewing練習，只需改變小習慣便能達到整型的效果。（《觸及真心》劇照）

簡單一步令下顎線條更分明

透過持之以恆的Mewing練習，矯正呼吸方法與舌頭擺放位置，便可慢慢把向後縮的下巴推出來，令下顎線條更分明。英國牙醫Dr. Mike Mew提出的Mewing只要求我們在閉上嘴巴後，將舌尖輕碰上排門牙，接著再把整個舌頭緊貼上顎。如果對此步驟感到疑惑的女生，可以香口膠作輔助工具。利用舌頭把口香糖壓平後平均貼在上顎，便是正確的舌頭擺放姿勢。

▼▼▼【按圖看】英國牙醫Dr. Mike Mew教授3步舌頭練習（Mewing），改變兩個小習慣即減雙下巴。▼▼▼

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當然，Dr. Mike Mew強調最重要還是戒掉利用嘴巴呼吸的壞習慣。當下顎長期向下微張便會牽動面部肌肉與骨骼，導致面部變形，而且口腔並沒有任何阻隔細菌與塵埃的組織，用口呼吸的話容易影響健康。

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Dr. Mike Mew續指，25歲以下的人更容易透過Mewing改善面型，年齡愈大便需要愈多的時間。他建議每天至少進行4小時的Mewing，透過每天的反覆練習將Mewing變成習慣，不用花上分毫便能改善面型，那麼就從今天開始戒掉令人變醜的壞習慣。

資料來源：Dr. Mike Mew

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