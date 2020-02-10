奧斯卡2020影后Renée Zellweger圓面變尖疑整容　優雅回應KO網民

當年憑藉《BJ單身日記》而走紅的Renée Zellweger沉寂多年後，於電影《星夢女神 : 茱地嘉蘭》（Judy）中以傳奇女星Judy Garland的角色勇奪第92屆奧斯卡金像獎最佳女主角。電影中的Judy Garland成名後一生坎坷，現實中Renée Zellweger亦同樣受盡網民抨擊。

Renée Zellweger沉寂多年後，於電影《星夢女神 : 茱地嘉蘭》（Judy）中以傳奇女星Judy Garland的角色再現人前，並贏得第92屆奧斯卡金像獎最佳女主角。（Getty Images）

Renée Zellweger最為人深刻的作品必數《BJ單身日記》，當中的BJ雖不完美，那單純可愛的角色設定卻使電影成為了女生間公認的經典愛情小品，Renée Zellweger那個甜美的開心果形象至今仍深入民心。距離第一集已經過了二十二年，最後一集於四年前上映，當時46歲的Renée Zellweger再登幕前卻被批評老態盡現，而且標誌性的圓臉突然變尖令網民開始猜測她是否曾整容。

Renée Zellweger標誌性的圓臉突然變尖令網民開始猜測她是否曾整容（Getty Images）

不知不覺間我們已走過青澀的歲月，當年的BJ亦不再年輕。當我們仍會為童顏女星的凍齡之術而嘖嘖稱奇時，為何就不能接受Renée Zellweger變老的事實？

Renée Zellweger曾分享自己接演《BJ單身日記》時，為切合BJ的形象而增肥17公斤，那圓潤討喜的外表全靠Renée Zellweger不理健康地打造而成。每拍一集《BJ單身日記》，Renée Zellweger便需要為此增肥。在接拍第二集時，她更需要在短短三個月內，迅速從48公斤增肥到73公斤。Renée Zellweger透過大量進食高熱量食物來達到快速增肥的效果，結果她的身體響起健康的警號，出現血糖不穩、腎臟負擔過重的問題。

按圖回顧Renée Zellweger於《BJ單身日記》中從甜美開心果蛻變成女強人的經歷：

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Renée Zellweger於《星夢女神 : 茱地嘉蘭》中的深情演繹，讓觀眾重新認識她在開心果BJ的另外一面。即使在她贏得金球獎的那刻，對於她容貌改變的輿論仍然喋喋不休。縱使Renée Zellweger已公開否認整容的傳聞，仍有媒體就此話題舉行了「你認為Renée Zellweger變得更美還是更醜」的投票。

按圖看Renée Zellweger於《星夢女神 : 茱地嘉蘭》中的深情演繹：

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對於網民無止境的批評，Renée Zellweger選擇優雅地回應：「我很高興大家認為我看起來不一樣。因為我現在正過著比以往更幸福與充實的生活，所以大家看到我變得更有活力。」她續指，普遍人都愛把女性的外表與價值掛勾，從外貌、身形到衣著去評定你是否美麗。在飽受輿論壓力的情況下，Renée Zellweger仍堅持做自己，透過備受肯定的演技令觀眾把焦點重新放回她的工作上。