《少女情懷總是M》訴盡女生之苦　月經化身成「M妹妹」閨密引共鳴

月經是不少女生的煩惱，每月來襲時身體特別難受。如果月經會說話，你會控訴它造成的不快嗎？

日本電影《少女情懷總是M》以經期為主題，把月經化成擁有思想的粉紅人偶「M妹妹」。（《少女情懷總是M》劇照）

日本電影《少女情懷總是M》以經期為主題，把月經化成擁有思想的粉紅人偶「M妹妹」，並以三位不同背景的女生為主角，講述「M妹妹」於她們的成長中擔當著怎樣的角色。

《少女情懷總是M》改編自小山健於網上連載的同名漫畫，三位女主角分別為二階堂富美、松風理咲與伊藤沙莉。三人的個性雖然大相徑庭，卻同樣經歷著充滿挫折的生活。「M妹妹」的出現令她們得以振作，並為三位女生帶來成長的勇氣，相信所有女生均能就此產生共鳴感。

經期來臨時，身體內裡如翻天覆地般混亂，相信所有女生均能於電影產生共鳴感。（《少女情懷總是M》劇照）

【按圖看】三位女生的經歷正好道盡天下女生的心聲：

+ 4 + 3 + 2

經期來臨時，身體內裡如翻天覆地般混亂。既要好好管理情緒起伏，更要抖擻精神，拖著疲憊的身軀如常工作。以下關於經期的幾件小事，相信女生們也並不陌生。

總有人會覺得女生把月事當成藉口

每個女生在月經來臨時的生理反應也不一樣，有的人毫無痛楚，可以大吃大喝；有的則痛苦得依靠暖水袋與止痛藥度日。就連女生自己也未摸清變幻莫測的月事，更不要說從未體驗過經期的男生。

於《少女情懷總是M》中，時裝雜誌編輯青子（二階堂富美飾）於每個月截稿日總會承受著月經來潮的困擾，生理上的不適引起男上司的白眼，令疲憊的青子更為沮喪。要是把女生經期的不適，比喻成患上感冒與腸胃炎時的病徵會令男生更容易理解嗎？大部分的女生並沒有希望因為生理因素而獲得特別款待，只是，多一點的體諒與包容，已足夠緩解女生的鬱悶情緒。

大部分的女生並沒有希望因為生理因素而獲得特別款待，只是，多一點的體諒與包容，已足夠緩解女生的鬱悶情緒。（《少女情懷總是M》劇照）

月經令人痛苦不堪 但當它沒有如期出現時卻異常心慌

頭痛、經痛、腰酸背痛、全身水腫，生理上的痛苦影響生活。而情緒管理能力更是下跌至最低點，容易因小事感到煩燥，眼淚更會不自覺的湧出來，經期來臨時整個人像是不屬於自己般。只是，經期沒有準時出現才是最可怕的事。經歷有驚無險的一役後，默默地惦記著月經帶給自己的安全感。月經雖然令人不快，但還是需要每月好好見一面呢。