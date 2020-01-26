有種回憶叫楊丞琳陳妍希　13年情比老公還親　新歌記錄失戀黑暗史

台灣歌手楊丞琳在去年年尾，推出睽違3年的專輯《刪·拾 以後》，記錄她三十歲後的體悟，同時對這時期的人生小整理；楊丞琳更找來閨密陳妍希跨刀合作拍《不可惜 No Regret》MV，細訴女生失戀過後。

楊丞琳《不可惜 No Regret》的MV找來陳妍希擔任女主角。（rainie77@Instagram）

楊丞琳陳妍希閨密檔再次合作

早前楊丞琳公布了第6支MV《不可惜 No Regret》，更為粉絲帶來驚喜，由陳妍希飾演一位剛失戀的女生慢慢學會坦然，就像歌詞中：「哭過以後才知道不可惜」。

陳妍希在MV中要做默劇式的「獨腳戲」，展現多年來的演技，無論是崩潰式的哭，還是心痛啜泣的哭，她都收放自如，楊丞琳指：「一路走過來，我覺得這首歌很適合妍希的心境，已經成熟了，擁有自己的幸福。」而且MV中陳妍希所做的瑜珈、畫畫都是她平日常做的，難怪楊丞琳會找她來當主角。

提到為甚麼楊丞琳為甚麼如此了解陳妍希，因為如果楊丞琳的愛情是「李榮浩」，友情一定是「陳妍希」。

13年閨密情：從陳妍希的「第一次」開始

楊丞琳在演唱會上談及二人的閨密情。（rainie77@Instagram） 楊丞琳與陳妍希在2007年拍攝《換換愛》而認識，事隔一年再度合作《不良笑花》，她們漸漸成為好友，但她們的友誼是因為陳妍希的主動而開始。在去年楊丞琳的《青春住了誰世界巡迴演唱會》中，陳妍希突然現身與她合唱《缺氧》，而歌曲正是《換換愛》的片尾曲，大家都大叫「回憶殺」，這也是陳妍希第一次當演唱會嘉賓合唱。楊丞琳也談及二人的故事，原來楊丞琳當時已是一位出道數年的藝人，對交友有保護色，不太相信娛樂圈中的友情，因而在這條路上不太順利，直到遇見陳妍希，當時陳妍希第一次拍劇，對楊丞琳也非常熱情，不斷邀約她，開始楊丞琳也有些避忌，不過在陳妍希多番邀約下，她赴約了，同時開展了13年的閨密之旅。 楊丞琳也曾疑惑過為何陳妍希對自己如此熱情，陳妍希指「因為她對我很好。」，「丞琳在我的青春裡，可說是完全見證了我的成長，不管是工作或生活，也曾陪伴我度過我很艱難的時候。 」最後二人在演唱會上更親了3次。

楊丞琳與陳妍希在《青春住了誰世界巡迴演唱會》親了足足3次。（rainie77@Instagram）

陳妍希的主動也換來楊丞琳加以愛惜，二人經常碰面，又一同過生日，當陳妍希宣布談戀愛，又不時放閃，讓楊丞琳便會用濃濃醋意的字句回覆；楊丞琳又會以「寶貝」稱呼陳妍希，這段友情也非常惹人羨慕。

2016年，陳妍希要與陳曉結婚，楊丞琳便先發布一張與陳妍希互親的照片「宣示主權」開了個玩笑，楊丞琳還是有做好閨密的責任，她一向不做人伴娘，喜歡低調出席婚禮，為了陳妍希，她破例擔任婚禮歌手，演唱《Dream a little dream》、《Yellow》，帶着滿滿祝福，最後，楊丞琳還是不忘搞笑，事後上載了大鬧陳妍希洞房的照片。

我最最初出道交的第一個朋友，謝謝好姐妹一路的力挺 陳妍希

+ 5 + 4 + 3

楊丞琳與陳妍希每次合體都會勾起八、九十後的青春回憶，陪着大家成長，而我們也是見證她們13年友誼的觀眾。