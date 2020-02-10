【武漢肺炎】防疫戴口罩更要勤洗手！推薦五款搓手液　抗菌又好聞

今年整個過年，大家都壟罩在武漢肺炎的疫情陰影下，人人提倡的防疫觀念除了一定要戴口罩之外，勤洗手、勤消毒也相當重要。很多人可能會直接用酒精稀釋消毒，但長期把酒精噴灑在雙手上，如果又沒有額外作保濕工作，冷天之下雙手很容易乾裂粗糙。

這回編輯幫各位精選 5 款溫和的手部乾洗凝露或殺菌噴霧，都是以植物性酒精搭配天然的保濕成分與植物香料為主，味道好聞之餘，防護及殺菌效果也夠強，預防中標的同時也能持續照護肌膚。在疫情尚未穩定之前，提醒大家務必要提高警覺！

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【節錄】推薦五款搓手液： 1.Aesop 賦活手部乾洗清潔露 2.BYREDO 岩蘭草乾洗手；玫瑰乾洗手 3.Bondi Wash 塔斯曼尼亞胡椒＆薰衣草防護乾洗手 4.Grown Alchemist 水感防護乾洗手 5.NEAL'S YARD REMEDIES 防護噴霧乾洗手

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【本文獲「GQ Taiwan」授權轉載，原標題：除了戴口罩還不夠！這 5 款「抗菌乾洗手」味道好聞又能加強防護！】