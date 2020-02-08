【武漢肺炎】甩粉底污染口罩？四大要點讓底妝持久控油、不長粉刺

戴口罩不只防止病毒散播、更能擋風擋素顏倦容，但戴口罩脫妝該怎麼辦？想要脫下口罩依舊輕透不融妝，這幾招絕對要試試！口罩下的妝容持久密技大公開！不脫妝、超控油、不長粉刺，3步驟就能打造自然透明妝感！

想要脫下口罩依舊輕透不融妝，這幾招絕對要試試！（IG@hanatam）

#1 底妝不再土石流

愛美女生最害怕的，就是口罩戴了半天，脫下口罩的瞬間，底妝早就融得花容失色！面對口罩下的熱氣、溼悶，在上底妝時盡量輕薄，步驟也簡單越好，首先可以以暗沉部位做為中心，善用遮瑕產品遮蓋臉部瑕疵，接著在輕輕拍上薄粉餅或是持久型粉底液，薄粉餅定妝快、夏日用持久型粉底液控油不易融妝，這樣一來取下口罩時既不會有疲倦感，也不會脫妝脫得像斑駁牆面喔！

儂編真的用過才敢推，這幾款粉底液，不論颳風下雨、潑水流汗持妝一整天都不是問題！就連儂編頂著底妝運動、出油爆汗只要輕輕用衛生紙壓掉汗水，妝感依舊完美無瑕，更不用說戴一整天口罩 ~脫下口罩即使不用補妝，妝感也很自然零粉痕呢！

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#2 粉刺、悶痘別再來搗亂

不過肯定很多女孩和儂編有相同的困擾 ~ 口罩戴了一整天，又溼又悶甚至佈滿細菌與口水的口罩緊緊貼合肌膚，不只彩妝融得一蹋糊塗，衍生而來的雙頰痘痘、粉刺更讓人傷腦筋！想要避免脫下口罩粉刺猖狂，在選擇底妝、彩妝品時最好選擇低刺激性的品項，並以粉餅等乾粉質地的產品取代液狀、油狀、霜狀等滋潤型彩妝產品，不僅能降低脫妝的機率，也能避免大量出油長痘的狀況。

以粉餅等乾粉質地的產品取代液狀、油狀、霜狀等滋潤型彩妝產品，不僅能降低脫妝的機率，也能避免大量出油長痘的狀況。（Etude House官網）

#3 脫下口罩依舊自然零破綻

對自己素顏沒自信的女孩，通常會習慣用比自身膚色亮一階的底妝以及高彩度的彩妝，但當脫下口罩時，那斑駁的妝感反而更嚇人！口罩緊貼著肌膚，磨擦時難免會擦掉妝容，因此在妝容產品的選擇上，建議使用自然柔和的彩妝顏色，例如淡粉色、大地色等，底妝的色號也盡量選擇貼近膚色的自然色系，如此一來即使脫妝了也能看起來自然零破綻。

在妝容產品的選擇上，建議使用自然柔和的彩妝顏色，例如淡粉色、大地色等，底妝的色號也盡量選擇貼近膚色的自然色系（IG@3INA）

#4 持久補妝這樣做

（1）使用保濕噴霧

當然了，身為標準時髦女人，妝感的精緻度怎麼能屈就於一副口罩呢？脫下口罩的補妝技巧也大有學問！戴了一天，口罩下肯定油光滿面甚至卡粉卡紋狀況通通顯現，這時可以拿出保濕噴霧在距離臉部20-30cm的位置輕輕噴上化妝水，使水分均勻地散落在臉上的不同位置，大面積撒上化妝水不只能融化表面的餘粉，對於事後補妝也能更服貼快速呢！

（2）用紙巾輕壓

接著拿起手邊的紙巾輕輕按壓臉部，這時臉上的油光由於被化妝水相互融合後，不只吸附力更高，也更能快速沾附掉多餘的殘妝，不過在用紙巾按壓臉部時也要注意，避免施力過大或是以推抹方式按壓，才能保有原始的妝感基底，補妝起來也能更快狠準。

（3）補粉

肌膚的打底、清潔程序都做好了，在補妝上粉時最忌諱的就是死命往臉上撲粉，過厚的妝容不只妝感不自然，一戴上口罩脫妝速度反而更快！因此在補妝時，最好的方式，是沾取乾粉餅輕輕拍在底妝脫落的地方，並以少量多次的方式上妝，不僅能避免底妝過後，補過的妝感持久力維持大半天都不是問題！

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