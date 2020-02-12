蕭亞軒被男友笑年紀大 相差16歲無阻恩愛 40+為何仍吸引小鮮肉?

網絡上曾經流傳過一句話：「世界上有兩個人可以永遠年輕，一個是里安納度的女友，另一個是蕭亞軒的男友。」因為他們每一任的情人都是永遠維持在20多歲的年齡，蕭亞軒更有著「鮮肉收割機」的稱號。

40歲的蕭亞軒交往過的男友都是又年輕又型仔，因此她被稱為是「鮮肉收割機」。(蕭亞軒@微博)

現年40歲的蕭亞軒交往過的男友非常多，而且每一位都是型男鮮肉的男神級別，年齡一致都比她小。現任的男友黃皓已經拍拖3年多，是歷任男友中和她年齡相差最大的，比蕭亞軒足足小了16年，但是兩人交往3年依然如熱戀時甜蜜，最近更一起參演內地綜藝節目《吐槽大會》，男友更大膽拿兩人的年齡差嘲笑，頓時成為了網絡熱話。

蕭亞軒和男友黃皓一起參演內地綜藝節目《吐槽大會》，黃皓更拿兩人的年齡差開玩笑。(YouTube截圖)

黃皓一上台就大膽開玩笑：「我的表演會很短，我怕我演得太久，一下台，她已經換男朋友了。」他談及自己和蕭亞軒已經拍拖快3年，並再次投下笑彈：「在一起快3年對我來講是很長時間，畢竟我也沒有活過幾個3年。」面對黃皓毫無顧忌地拿他們的「年齡差」開玩笑，Elva卻一點也不生氣，眼裡滿是笑意。

「我的表演會很短，我怕我演得太久，一下台，她已經換男朋友了。」

黃皓毫無顧忌地拿他們的「年齡差」開玩笑，Elva卻一點也不生氣，眼裡滿是笑意。(YouTube截圖)

「我們在一起快3年，對我來講是很長時間，畢竟我也沒有活過幾個3年。」

黃皓是蕭亞軒歷任男友中和她年齡相差最大的，比女方足足年紀少了16歲(YouTube截圖)

黃皓再接再厲，透露Elva曾經把她和吳彥祖一起拍的MV給他看，而吳彥祖在裡面親密地抱著她，他表示很想自己可以早點認識Elva，那麼抱著她的人就是自己了。正當大家以為他在放閃光彈的時候，他卻說：「後來我發現，那首歌是2002年拍的，我才7歲，背不動她。」這段話讓Elva忍不住上前作勢要踢他，但是言行間充滿著撒嬌的感覺，甜蜜互動讓台下歡呼聲一片。

最後黃皓還是以「愛可以戰勝一切 （Love fights everything）」的甜蜜表白來結束演講，身旁的蕭亞軒像是小女人一樣含羞答答，看來兩人互相的愛意都十分濃厚。

蕭亞軒被男友公開取笑年紀大，依然毫不介意。 (YouTube截圖)

按圖看更多黃皓吐槽蕭亞軒笑料：

+ 5 + 4 + 3

正所謂3年一個代溝，這對相差16年的姊弟戀卻絲毫沒有代溝的出現，反而兩人可以毫無禁忌的拿「年齡束縛」的問題來開玩笑，甚至還會互相調侃對方，表現出情侶之間甜蜜的相處方式，同時也代表著這對戀人對於年齡的束縛根本毫不在意。

黃皓表白的時候也說：「年紀不重要，重要的是我們兩個在一起有說不完的話題。」只要興趣愛好相近，即使年齡也不會阻擋到大家的投契。不過到底蕭亞軒有什麼吸引之處，讓小鮮肉們都甘願成為她的裙下之臣，對她傾心呢？其實從Elva的個人和愛情裡的處世方式很有關係。

40歲蕭亞軒收伏小鮮肉的愛情秘訣：(按圖即看)