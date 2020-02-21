【愛的迫降】孫藝珍玄彬戀愛證據？花絮親密互動比劇中更甜蜜

熱播韓劇《愛的迫降》大結局播出後，以21.683%的收視率打破了《鬼怪—孤單又燦爛的神》維持4年的tvN電視劇收視紀錄，不少劇迷看完大結局後都感到空虛，更表示希望玄彬和孫藝珍能夠假戲真做，因此有劇迷就找出了幕後花絮中兩人曖昧的互動，甚至比正劇還要甜蜜，到底二人是真情流露還是為了投入角色呢？

《愛的迫降》大結局，正赫和世理有情人終成眷屬，不知戲外又能否成為情人呢？(《愛的迫降》劇照)

擁有甜美外表的孫藝珍一直都是韓國人心目中的女神，她拍攝過不少經典的愛情劇集，合作過的都是男神級男星例如宋承憲、裴勇俊、蘇志燮、丁海寅等等，這些男星紛紛都公開表白過孫藝珍，但是卻都沒有發展下去，跟孫藝珍同期的全智賢、金泰希等女星已經結婚生子，但是38歲的她至今卻仍然單身，更被冠上了「愛情絕緣體」的名稱，不少粉絲都為她感到心急。

曾對孫藝珍「公開表白」的男星：(按圖看表白情話)

不過在拍攝《愛的迫降》之前，孫藝珍和玄彬就曾經合作拍過電影《極智對決》，當時已經被讚登對，之後又被網友拍到同遊美國洛杉磯逛超市，二人更和父母同枱吃飯，讓戀情疑幻似真。這次玄彬接到和孫藝珍拍攝《愛的迫降》時，更公開表示孫藝珍是她很想再次合作的對象，戲裡戲外兩人的火花不斷，也難怪網友會認為她們有機會湊成一對。有網友更找出《愛的迫降》幕後花絮中二人的曖昧互動，想讓人不誤會都難，看完結局的劇迷們就回味一下幕後花絮填補空虛吧！

孫藝珍和玄彬在拍攝《愛的迫降》之前就已經傳出緋聞，更被拍到同遊美國。(yejinhand@IG)

吻戲太投入

正赫和世理在醫院的定情一吻浪漫又動人。(《愛的迫降》劇照)

正赫和世理在醫院的定情一吻相信劇迷都不會忘記，場面唯美浪漫，但是原來幕後一樣「甜到漏」。在拍攝吻戲的時候兩人在不同的角度一親再親，孫藝珍更情不自禁地把手搭上了玄彬的肩膀，工作人員都看得忘我，甚至連導演都忘了叫cut。

孫藝珍和玄彬「甜到漏」的幕後花絮：(按圖進入)

情不自禁的哭戲

正赫和世理酒後吐真言，正赫深情表白世理。(《愛的迫降》劇照)

正赫和世理在南韓重逢後，兩人愉快地喝酒慶祝，正赫更酒後吐真言，表示想要和世理結婚生小孩，還要生雙胞胎，花絮中的孫藝珍聽著玄彬的真情表白忍不住落淚，但是原來劇本中並沒有流淚的情節，看來是孫藝珍的內心被玄彬的深情感言感動了而真情流露。

孫藝珍和玄彬的幕後曖昧​花絮：(按圖進入)

十指緊扣

正赫和世理經歷了重重難關之後，正赫想要送戒指給世理。(《愛的迫降》劇照)

正赫和世理經歷了重重難關之後，認清了心意的正赫特意買了戒指要送給世理，幕後花絮中玄彬可愛地問了一句「十指緊扣要怎麼扣」，下一幕孫藝珍就自然的和他十指緊扣，甜蜜指數爆標，散發著濃濃的曖昧氣氛！

孫藝珍玄彬的戀愛證據? (按圖進入)

撒嬌互動

片場中孫藝珍和玄彬經常互相撒嬌放閃，像是真情侶一樣。(《愛的迫降》劇照)

其中一集的槍戰場面中，孫藝珍想著玄彬緊張的奔跑過去，當她跑到玄彬面前的時候，玄彬卻沒有看她，孫藝珍忍不住笑著捶打玄彬的胸口，像是個小女人一樣撒嬌，兩人還攙扶著一起離開畫面。

孫藝珍和玄彬的幕後甜蜜花絮：(按圖進入)