【梨泰院Class】金多美活演角色趙以瑞　展現女性不等於溫柔忍讓

非典型的韓劇女性角色，《梨泰院Class》趙以瑞擴張了女性的模樣，不再溫柔忍讓，不再容許自己活成社會理想的樣貌，懂得在被攻擊時，反咬世界一口！

你可能覺得我瘋了吧？ 趙以瑞（《梨泰院Class》）

皮衣外套、捲翹短髮，20 歲女孩對著諮商師說。一邊玩著髮尾，不屑地笑了起來——這是《梨泰院Class》的開場，從女主角趙以瑞的諮商開始。諮商師不斷問她：為什麼這樣想呢？你是不是經歷過什麼事？

非典型的韓劇女性角色，《梨泰院Class》趙以瑞擴張了女性的模樣，不再溫柔忍讓，不再容許自己活成社會理想的樣貌，懂得在被攻擊時，反咬世界一口！（《梨泰院Class》劇照）

沒什麼，我只是希望，這個世界可以完全毀滅。 趙以瑞（《梨泰院Class》）

趙以瑞看似玩笑又認真的回應，彷彿說出千禧世代的心聲——生活皆可預期，世界有何可戀？於是，說不定毀滅，能讓世界可愛一點。

20 歲的趙以瑞，一出場就殺得觀眾措手不及，這個非典型的韓劇女主角，智商高，有點中二，脾氣有點臭，別人罵一句，她絕對不安靜，趙以瑞的人生哲理大概就是各種仇恨都要加倍奉還。高中時看見同學在霸凌，她錄下影片丟到網路上，直接逼得對方退學，對方跑來報復，她也不忍耐，啪啪啪的幾巴掌還回去。

於是，我們知道，這個女主角，有點不一樣。

非典型的韓劇女性角色，《梨泰院Class》趙以瑞擴張了女性的模樣，不再溫柔忍讓，不再容許自己活成社會理想的樣貌，懂得在被攻擊時，反咬世界一口！（《梨泰院Class》劇照）

沒道理有人打了我，我要忍氣吞聲

當個女主角，沒有必要溫良恭儉讓，趙以瑞這個角色，充分說明了一切。因為揭露同學校園霸凌，被有錢有勢的霸凌生家長扇了巴掌，她摸摸自己的臉，轉頭笑著問一旁的朋友錄下來了沒？

「你被欺負了嗎？關你什麼事？」 「怎麼會不關我的事？她欺負無辜的同學、搶同學的錢，還隨便拿我的東西去用。我本來想說到此為止，但是我的臉頰，有點痛呢。」

過去戲劇中的女性角色，就像踩在光譜兩極，不是人們口中的「女漢子」或「女強人」，下手快狠準，要不就是性格善良溫暖，總是積極樂觀。在《梨泰院 Class》的趙以瑞身上，我們看見一個女性角色被擴張，她不陽光、不甜美，全身瀰漫著厭世感，施點小奸小惡，是生存之必要。善良偶有，但要用在對的地方。

她踩在光譜的模糊地帶，堅持自己想要，讓女性的模樣，多了更多可能。

非典型的韓劇女性角色，《梨泰院Class》趙以瑞擴張了女性的模樣，不再溫柔忍讓，不再容許自己活成社會理想的樣貌，懂得在被攻擊時，反咬世界一口！（《梨泰院Class》劇照）

如果我想要，我就能得到

趙以瑞，不怕承認自己想要愛情，也想要成功。

當她被媽媽發現沒要到大學唸書，而是為了一個喜歡的人到小酒館打工時，她看著要把自己趕出去的媽媽說：「媽，我和你不一樣。我既聰明又優秀，我可以同時追求愛和成功。」

沒有頂撞，亦沒有屈服，她相信能得到自己想要的，無比自信。我們看見一個女孩，對未來有野心，也敢於去想望，如果夠聰明，為什麼不能說我愛情和成功都要呢？我們可以說她是初生之犢，說她是年少無知，但是這股勇氣，將會帶領一個人走向更遠的地方。

對我而言，想要的東西一定要得到。 趙以瑞（《梨泰院Class》）

非典型的韓劇女性角色，《梨泰院Class》趙以瑞擴張了女性的模樣，不再溫柔忍讓，不再容許自己活成社會理想的樣貌，懂得在被攻擊時，反咬世界一口！（《梨泰院Class》劇照）

她也不完美， 她不懂得愛

當然，趙以瑞並不完美，她懂得放膽追求想要的東西，卻不懂怎麼去愛、去理解。好比在劇中，她為了利益考量，決定趕走好友張根秀，來保住即將要被買走的小酒館；她不懂得同理別人的傷痛，當混血兒朋友 Tony Kim 被夜店保鑣種族歧視，她也只是嚷嚷說著「沒辦法，誰叫夜店要這樣規定？」傷透了同伴的心。



而隨著劇情發展，我們也看到她慢慢地改變自己，學著去同理、愛人。

趙以瑞這個角色，刻畫立體，有她的可愛，也有她的可惡，我們可以從這齣劇裡，想像更多女人樣貌——不再溫柔忍讓，不再容許自己活成社會理想模樣，懂得被攻擊時，反咬世界一口，讓他們知道，女人還真不可被看少的。

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【本文經授權轉載自「女人迷」，原文：《梨泰院Class》趙以瑞：沒道理有人打了我一巴掌，我要忍氣吞聲】