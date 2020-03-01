默默付出自然獲賞識？　小心受「皇冠症候群」所累！｜職場女性

為什麼每天努力工作，甚至忙碌到私人時間都沒有，但在公司裡還是不被重視？原來問題在於女性在職場常犯的「皇冠症候群」。試回想一下，當完成一項大項目後，上司在會議上當面稱讚你的時候，你有否說過：「沒有，不只是我的功勞」？在職場上努力是必須的，但要讓別人知道你的能力，就要靠你自己將皇冠戴上。
皇冠症候群主要是在描述女性在職場上：「認為只要努力把事情做好，別人自然就會注意到，並為她們戴上皇冠」（《王冠》 （The Crown）劇照）
「皇冠症候群」是什麼？
皇冠症候群 (Tiara Syndrome) 是由 Negotiating Women, Inc. 的創辦人 Carol Frohlinger 與 Deborah Kolb 提出的，主要是在描述女性在職場上：「認為只要努力把事情做好，別人自然就會注意到，並為她們戴上皇冠」這種想法。例如在會議上暗中期待上司及同事稱讚自己的成績和努力，並以為別人會留意到自己所花的心血，認為長遠來說自然而然就會有升職或加薪的獎賞。
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「職場如戰場」，想令自己的努力與成果被肯定，只有自己可以幫到自己，女性必須為自己爭取。在職場生涯中，要升遷、要被別人認可，就需要冒上風險，同時勇於表達自己的意見和看法，讓別人更輕易的觀察到你在職場上的優點和長處。偏偏事實是，女性在公司就是不多言的員工，寧願自己是 small potato，別人點了名才敢發言，甚至發言時亦以謙虛的態度將功勞分到其他人身上。
努力與成果應該獲得肯定，但是當自己的成果沒有被人肯定時，我們必須為自己爭取。
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為何常發生在女性身上？
Sheryl Sandberg 認為「皇冠症候群」的出現因為女性從小接受的禮儀教育，就是「不該大聲表達意見」、「不該比男性強勢」等，因此在長大後不但限制了自己的企圖心，也不敢積極爭取上升機會。Sheryl Sandberg 有提到自己在 Google 工作的六年多期間，注意到男性抓住機會的速度總比女性快。每次宣佈有新項目後，立刻就有男性職員來敲她辦公室，向她介紹自薦負責新企劃。
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To get to gender equality in the workplace, we need champions of change at the top. This morning I sat down with Bob Moritz, global chairman of PwC, to talk about how we can make work better for women. We spoke about how women often have vastly different experiences at work than men. When you’re paid less, promoted less, and face more discrimination, those negative experiences don’t stay at work when the day is done. They can affect your home life and your personal well-being. We all deserve workplaces that support, value, and invest in us. Thank you, Bob, for a thoughtful conversation on how to make that happen – for everyone.
Sheryl Sandberg 相信要擺脫「皇冠症候群」，女性先要意識到內心潛意識的限制，不要因為傳統思維而降低自己在職涯上的成就目標，在追求升遷時不要錯失機會：「消除這些內心障礙，才能晉升高位。」長久以來，女性在學業表現上都不比男性差，但正因為不夠積極爭取，在職場上能躍居高位的人數比率，就沒有男性的高。
辦公室裡從來沒有皇冠，因此沒有人會輕易的將權力及地位送到你手上。各位女士，想要成功變成女皇，就先要製造皇冠，再將皇冠戴上頭上。
【本文獲「WIW - Women In Work」授權轉載。】