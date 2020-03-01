默默付出自然獲賞識？　小心受「皇冠症候群」所累！｜職場女性

為什麼每天努力工作，甚至忙碌到私人時間都沒有，但在公司裡還是不被重視？原來問題在於女性在職場常犯的「皇冠症候群」。試回想一下，當完成一項大項目後，上司在會議上當面稱讚你的時候，你有否說過：「沒有，不只是我的功勞」？在職場上努力是必須的，但要讓別人知道你的能力，就要靠你自己將皇冠戴上。

皇冠症候群主要是在描述女性在職場上：「認為只要努力把事情做好，別人自然就會注意到，並為她們戴上皇冠」（《王冠》 （The Crown）劇照）

「皇冠症候群」是什麼？

皇冠症候群 (Tiara Syndrome) 是由 Negotiating Women, Inc. 的創辦人 Carol Frohlinger 與 Deborah Kolb 提出的，主要是在描述女性在職場上：「認為只要努力把事情做好，別人自然就會注意到，並為她們戴上皇冠」這種想法。例如在會議上暗中期待上司及同事稱讚自己的成績和努力，並以為別人會留意到自己所花的心血，認為長遠來說自然而然就會有升職或加薪的獎賞。

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「職場如戰場」，想令自己的努力與成果被肯定，只有自己可以幫到自己，女性必須為自己爭取。在職場生涯中，要升遷、要被別人認可，就需要冒上風險，同時勇於表達自己的意見和看法，讓別人更輕易的觀察到你在職場上的優點和長處。偏偏事實是，女性在公司就是不多言的員工，寧願自己是 small potato，別人點了名才敢發言，甚至發言時亦以謙虛的態度將功勞分到其他人身上。

努力與成果應該獲得肯定，但是當自己的成果沒有被人肯定時，我們必須為自己爭取。 Facebook 營運長 Sheryl Sandberg 《挺身而進》

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為何常發生在女性身上？

Sheryl Sandberg 認為「皇冠症候群」的出現因為女性從小接受的禮儀教育，就是「不該大聲表達意見」、「不該比男性強勢」等，因此在長大後不但限制了自己的企圖心，也不敢積極爭取上升機會。Sheryl Sandberg 有提到自己在 Google 工作的六年多期間，注意到男性抓住機會的速度總比女性快。每次宣佈有新項目後，立刻就有男性職員來敲她辦公室，向她介紹自薦負責新企劃。

Sheryl Sandberg 相信要擺脫「皇冠症候群」，女性先要意識到內心潛意識的限制，不要因為傳統思維而降低自己在職涯上的成就目標，在追求升遷時不要錯失機會：「消除這些內心障礙，才能晉升高位。」長久以來，女性在學業表現上都不比男性差，但正因為不夠積極爭取，在職場上能躍居高位的人數比率，就沒有男性的高。

辦公室裡從來沒有皇冠，因此沒有人會輕易的將權力及地位送到你手上。各位女士，想要成功變成女皇，就先要製造皇冠，再將皇冠戴上頭上。

【本文獲「WIW - Women In Work」授權轉載。】