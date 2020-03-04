被無禮對待反要仁慈回應？　8個聰明方法應對粗魯行為｜自我管理

不論是平日上下班迫巴士迫地鐵、與同事上司開會，抑或在網上討論區，你也會發現粗魯無禮的人無處不在。無論是侮辱性的評論還是輕蔑嘲諷的嘴臉，這種消極態度常常會讓我們非常反感。

當你面對這些負面的行為，無論是來自一個吝嗇的陌生人或一個脾氣暴躁的同事，雖然不能控制他們，但你可以嘗試用其他方法化解，令自己不會整天被別人不禮貌的態度激怒。

8個高EQ方法應對粗魯的人（按圖了解）

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1. 【意識到粗魯帶來的消極心態】

對很多人來說，粗魯無禮的行為容易成為一種習慣，可能是將快樂建築在別人痛苦身上，或是用最尖酸的言語批評不如預期的事，我們常常忽視或忘記對他人表示仁慈、同情和理解的重要性。

如果我們能夠看到這些消極的行為阻礙生產力和身心健康，我們就能明白制止這種行為的重要性。粗魯並不是新鮮事，但這並不意味著我們必須沒完沒了地繼續這個壞習慣。

2.【停止「傳播」粗魯行為】

如果你任其發展，粗魯的行為會像疾病一樣傳播，引起其他不良行為和壞脾氣。

例如一個粗魯的打工仔在你上班路上「插隊」，害你遲到，令你感到很生氣，然後你不自覺將憤怒的情緒發洩在同事身上，無故批評他們的工作表現，你的同事感覺被冒犯了，然後將情緒發洩在更多人身上。記著，你有能力阻止這種粗魯的輪迴。

3.【不要將粗魯放在心上或覺得被針對】

停止粗魯輪迴的第一步是不要覺得被針對。每個人都會經歷壞日子，當你感到沮喪、煩躁，而又無人理解，便可能以錯誤的方式將情緒宣洩。

因此，如果你遭受粗魯無禮的對待，未必是因為對方討厭或憎恨你，只是你剛好碰上失意的他們，對方甚至沒有意識到冒犯了你。因此，嘗試令粗魯行為在你這裏停止，打破粗魯輪迴。

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4. 【以仁慈回應粗魯】

仁慈是對待粗魯的良藥。化解粗魯和消極行為的最好方法之一是保持友好和積極，這給了對方一個冷靜下來的機會並調整他們的行為。

對別人粗暴或侮辱的言行表示仁慈是非常困難的，但是，你可以藉此示範一個冷靜和禮貌的榜樣，展示你期望從周圍的人得到對待。

5.【用幽默來化解】

一個粗魯的人會給自己和周圍的人造成緊張和焦慮。不過，他們粗魯的表現可能是因為他們對正在經歷的事情感到憤怒或不安。

你可以利用幽默轉換心情和打破緊張，例如開玩笑說一個你們都可以代入或與之相關的經驗，而自嘲的幽默也可以解除別人的防禦。

6.【直斥其非】

如果你身邊的人總是對你很粗魯無禮，你應直接地告訴他們。因為你沒有必要不斷受到任何人的虐待，以及不應該允許任何人以不尊重的方式對待你。

在對話的過程中，令對方意識到他的行為對你有多大的傷害或是多麼粗魯。這給了對方一個道歉的機會，並令這段關係走向健康的方向。

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7.【別用粗魯反擊】

當有人惹惱你時，你的本能反應可能是反擊。但請記住，你能夠控制自己。無論別人怎樣做，你需要為自己的行為負責。

保持冷靜，深呼吸。如果某人惹惱了你，給自己空間冷靜下來。記住，你不必自降身價到他們的水平，這樣做只會使事情變得更糟。

8.【表示同情】

嘗試理解別人粗魯行為背後的原因，也許這個人正面對經濟困難，或者因為工作的最後期限堆積如山而感到不知所措。如果你可以理解他的情況，便能更容易以平和的心態看待他。

每個人都會有失誤或失去理智的機會，有同理心的表現，可能有助對方意識到自己的消極行為。

（資料來源：Ladders）

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