「韓國十大最美女星」49歲元祖級美魔女上榜 35+熟女成為大贏家

韓國有不少一線女星的顏值都受到大眾認可，最近韓國網站Naver就發布了一個由韓國網友投票的「21世紀韓國十大美女」榜單，引起了網民熱烈討論。因為這份榜單上的女星竟全是35歲以上的熟女，甚至最大年齡的有49歲，而韓國當紅的青春女團居然一個都沒有上榜，到底熟女何以可大獲全勝？

這個「21世紀韓國十大最美女星」榜單的排名不分先後，上榜的分別有孫藝珍、宋慧喬、金泰希、全智賢、李英愛等等，不難發現這些女星很多都是元祖級的女神，而且有些還是國際知名的女星。這次榜單上的所有女星都是35歲以上，年齡層位於37到49歲，結果令人十分意外！

接圖看「韓國十大最美女星」上榜女星(排名不分先進)：

+ 6 + 5 + 4

上榜當中最年輕的是37歲的人氣女星韓志旼，而年齡最大的就是有「氧氣美女」之稱的李英愛，榜單中竟然一位「二字頭」的女星都沒有，到底為什麼這10位熟女女星，都能獲得韓國網民甚至年輕一代認可？

電視劇口碑好

由韓藝珍擔任女主角的《愛的迫降》人氣紅遍亞洲，口碑極好。

這10位女星中有不少都在近年推出了電視劇，而且每次出演的電視劇都能引起熱話，收視率及口碑也很好。例如最近正在播放的《Hi Bye，Mama！》由金泰希飾演的鬼媽媽，劇集播出不久就好評如潮，還有剛播完不久的《愛的迫降》是由孫藝珍擔任女主角，在劇中和男星玄彬的浪漫互動攻陷大批劇迷，另外還有韓志旼的《春夜》、宋慧喬的《男朋友》、《太陽的後裔》、全智賢的《藍色海洋的傳說》等等，都是口碑、收視佳之餘又能帶起大家熱烈討論的電視劇。當然除了是因為劇情的吸引性之外，女星本身的演技和話題性也是一大原因。

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經典女神

孫藝珍出道時的清純美貌讓她一登成為韓國民眾的「國民初戀」。(《夏日香氣》劇照)

榜單上有不少女星都是出道多年經典女神，歷經得起歲月的洗禮，就算到現在依然是公認的美女代表，美貌更是愈發有魅力，歲月彷彿在她們身上停止了，凍齡又保養得宜。像是孫藝珍在2001年出道不久就被封為是「國民初戀」，也是很多男星心中永遠的女神。此外例如還有在1998年出道的宋慧喬，經典劇集《藍色生死戀》、《浪漫滿屋》、《男朋友》等這些作品讓她俘虜了大家的心，從出道時的Baby Fat到現在仙女般的美貌，就像吃了防腐劑一樣，狀態依然十分年輕。

還有元祖級女神李英愛，最為人所知的就是《大長今》，成為了韓劇的收視奇蹟，讓李英愛的人氣蔓延整個亞洲，現年49歲的李英愛更有「不老容顏」的稱譽。當然還有金泰希、金喜善、全智賢等等都是家傳戶曉的女神，同樣具有實力又有美貌，自然經歷得起時間洗禮，實力當然備受認可，得到不同年代的網民所喜愛。

全智賢在《我的野蠻女友》中的女友形象更是深入民心，對比現在的外貌根本相差無幾。(《我的野蠻女友劇照》)

引發不同的「帶貨」潮流

宋慧喬在《太陽的後裔》中的妝容和髮型都曾經引起過女生們的追捧。(《太陽的後裔》劇照)

榜上的這些女星很多都「帶貨」力驚人，她們在劇中的穿搭、妝容或者髮型都能引起外界的追捧，甚至引發起模仿潮。即使是35+的女星，她們的粉絲都是跨時代分佈的，仍深得韓國年輕一族的追隨。例如宋慧喬在《太陽的後裔》中的八字瀏海就曾經引起一段瀏海熱潮，還有全智賢在《來自星星的你》又引起了啤酒炸雞潮流。當時筆者身邊不少友人追劇追到要去韓國吃炸雞，真的十分誇張。網友們看到這個「韓國21世紀十大最美女星」後，紛紛表示榜單上的女星都值得認可，她們的美貌都是如此的百看不厭。實力與美貌並重，自然經得起時間考驗，熟齡的女星更是穩坐大眾心中的女神地位。