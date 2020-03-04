哈里梅根發公開聲明火藥味濃　為「這個字」與英女王翻臉？ 　

隨著哈里王子和梅根辭退王室成員身分，他們也展開了全新生活，不但在身分上不同了，就連生活待遇也和以前截然不同，財務獨立對她們來說也是一個很大的考驗。最近哈里夫婦又發公開聲明，跟王室的緊張關係更逐漸升溫，矛盾加深。

哈里夫婦離開王室後和王室的關係再度升溫，矛盾再起。(Getty)

哈里和梅根早以Sussex Royal為品牌名稱成立的基金會曾經申請過一百多項的商標權，除了涵蓋慈善籌款、還有教育、服裝、報紙雜誌等。(IG@sussexroyal)

哈里王子除了要卸下「殿下」的頭銜之外，早前英女王和白金漢宮高層們就達成共識，下令要求哈里王子和梅根將兩人註冊的Sussex Royal（薩塞克斯王家）品牌去掉「Royal」字樣，以防止將來兩人使用王室名義來賺取利益，這個命令對於哈里夫婦二人來說要處理的後事十分繁複，麻煩也接踵而來。

英女王下令要求哈里夫婦註冊的Sussex Royal品牌去掉「Royal」。(sussexroyal@IG)

離開王室後，哈里和梅根卻仍要挾著「王室之名」？

英女王下令要求撤走商標中的「Royal」字眼後，哈里夫婦也發表了一份聲明，暗示著英女王雖然沒有權利阻止他們使用「Royal」字眼，不過兩人還是會尊重英女王的命令，這件事更加深了兩方的矛盾。

若果哈里和梅根要從商標中撤下「Royal」字樣，不但以Sussex Royal命名的官網和擁有1127萬追蹤者的Instagram需要更換名稱，他們以Sussex Royal為品牌名稱成立的基金會曾經申請過一百多項的商標權，除了涵蓋慈善籌款、還有教育、服裝、報紙雜誌等等，看似退位後能夠過上休閒清淨的生活，但是卻不如預期般輕鬆。

有網民笑指可惜H&M的標誌已被時裝品牌用了，趁機挪揄哈里和梅根。(twitter)

英國王室又有是非，外界當然不會放過「抽水」的機會，有網民笑指可惜H&M的標誌已被時裝品牌用了，趁機挪揄兩人，似乎對哈里和梅根在離開王室以後，還想挾着王室之名在外界建立名聲和形象的行為看不過眼。

哈里夫婦以Sussex Royal為名申請過一百多項的商標權。(sussexroyal@IG)

即使離開了王室，哈利夫婦受到的制肘不止一樣，對於二人離開王室獨立發展還設下了一年觀察期，此舉讓哈里夫婦不滿爆發，更親自發表了一份聲明反擊，暗示自己收到了不公平的待遇，皆因以往有不少的王室成員在外發展自己的事業也沒有觀察期的設定，只有他們兩夫婦需要被監視一年。

根據《Daily Mail》報導表示，梅根對於這些命令都非常不滿意，她跟朋友抱怨指出她和哈里的生活中不應該再有這些戲劇性的事件發生，也不該再出現任何反對者。可見梅根和王室之間的矛盾依然像是「鴻溝」一樣大，而王室對於他們的牽制遠遠超過他們的想像，相信接下來這浪風波也難以段時間內平靜下來了。

王室還對哈里夫婦離開王室獨立發展設下了一年觀察期。(Getty)

王室評論員Richard Fitzwilliams對於哈里夫婦的反擊聲明就作出了回應，根據《Insider》報導，Richard Fitzwilliams認為哈里夫婦過度強調對於這些安排的不滿，聽上去就像是微不足道的抱怨，他們應該享受現下的生活，專注於自己的慈善事業當中，而不應該不斷地去評論王室的行為，外界的人只會當他們又再宣洩不滿，而王室對兩人的聲明暫時還沒有發表任何回應。

哈里和根梅發出聲明暗示自己收到了王室的不公平對待。(sussexroyal@IG)

哈里夫婦辭退王室的舉動雖然帶給了他們自由的生活，讓他們有喘息的空間，但是風波卻一波未平一波又起，看來兩人將來的生活也樣不會順心順意，還有更多的難關等著他們。早前哈里夫婦在加拿大機場被拍到「貼地平民」的模樣，哈里自己拿行李，梅根頭髮手忙腳亂，兩人都略顯狼狽，雖然沒有了平日端莊正式的排場，但看得出他們心情很好，看來新生活雖有不如意的地方，但二人仍過得自在快樂。

按圖看哈里梅根「貼地」平民樣：