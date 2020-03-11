梅根最後英國王室職務　不改豪洗買名牌　三套造型價值逾港幣20萬

哈里王子和梅根將會在3月底正式卸下王室高級成員的身分，最近夫婦兩人就從加拿大回到英國，進行最後的王室官方活動，大眾和傳媒的焦點一如以往地都落在了梅根的身上，特別是她一身的行頭，單單走訪3場活動，身上的服飾估計價值高達20萬港幣，再次引起大家的熱議。

第一套全身造型：總值12,299英鎊（約港幣12萬4千3百多元）

哈里王子和梅根近日回到英國進行最後的王室活動。(getty)

哈里王子和梅根回到英國的第一場活動是出席在倫敦舉行的奮進基金獎頒獎典禮（Endeavour Fund Awards），以表揚參加運動賽事的受傷或罹病軍人的成就。當天梅根穿上了一條天藍色的貼身連身裙（Turquoise pencil），這件裙子是來自碧咸嫂Victoria Beckham的自家品牌，剪裁雖然簡約但卻散發著優雅氣質，更能凸顯梅根纖瘦的高挑身材，裙子價值950英鎊（約港幣$9,603）。

梅根穿著的天藍色貼身連身裙突顯她高挑身材，散發著優雅氣質。(Getty)

另外梅根手上拿著的則是來自Stella McCartney的Lucia雲石手拿包，根據外國媒體《express》報導，這個手拿包雖然是二手的，但是也要價值1,200英鎊（約港幣$12,131）；再配搭品牌Manolo Blahnik的深藍色高跟鞋，價值約544英鎊（約港幣$5499），梅根是珠寶愛好者，她有很多名貴的珠寶首飾收藏，因此對於配搭的首飾非常講究，她耳朵所配戴的Roxanne First耳環和手上的Jessica McCormack玫瑰金鑽石手鍊一共就要價9,605英鎊（約港幣$97,095），第一套的造型總價值高達12,299英鎊（約港幣$124,328）。

梅根第一套全身造型:

第二套全身造型：總值4,679英鎊（約港幣4萬7千6百多元）

第二場活動是參觀National Theatre皇家國家劇院的工作室，當日活動只有梅根一人出席。梅根當天難得地選擇了一件「平民」單品，白色的仙氣透視袖上衣是來自平價品牌Topshop，價值29英鎊（約港幣$293），是所有服飾單品中最便宜的一件，下身則是來自Roland Mouret的包臀窄裙，售價為595英鎊（約港幣$6,015），配上一件Alex Eagle 的棕色綁腰長版風衣外套，價值1,590英鎊（約港幣$16,073）。

第二場活動只冑梅根一人出席參觀National Theatre皇家國家劇院的工作室。(sussexroyal@IG)

梅根配上了鍾情的鞋履品牌Aquazzura的珍珠高跟鞋，售價為615英鎊（約港幣$6,216），另外手拿LOEWE的黑色Postal手袋，價值1,450英鎊（約港幣$14,658），首飾方面，這次她只簡單地配搭了一條價值400英鎊（約港幣$4,044）Sophie Lis的LOVE墜鍊。梅根第二套的全身造型就價值4,679英鎊（約港幣$47,629）。

梅根第二套全身造型:

+ 3 + 2

第三套全身造型：總值2,930英鎊（約港幣3萬元）

梅根的第三套服裝就是和哈里王子出席Royal Albert Hall皇家音樂廳的活動，梅根以一身吸睛的正紅色披肩長裙晚裝出席，散發著高貴大方的氣質，和哈里王子的紅色軍裝十分合襯，讓梅根看上去更加容光煥發。這件搶眼的紅色禮服來自梅根的愛牌Safiyaa，價值1,295英鎊（約港幣13,091），她還配搭了同樣是紅色的Aquazurra 麂皮高跟鞋和Monolo Blahnik 紅色麂皮手拿包，分別售價為470英鎊（約港幣$4,751）和970英鎊（約港幣$9,806），另外還配搭了一對復古又華麗的Simone Rocha珠寶耳環，價值195英鎊（約港幣$1,985），一出場瞬間成為全場焦點，而梅根這一身的造型總值2,930英鎊（約港幣$29,825）。

梅根第三套造型以一身吸睛的正紅色披肩長裙晚裝艷壓全場。(sussexroyal@IG)

單單這三套造型總共就花費了約19,908英磅(約港幣$202,650)，之後梅根更會有其他活動要出席，相信也會是件件貴價名牌。有網民對梅根誇張的服裝費感到歎為觀止，更無法認同她毫無節制的洗費觀念，相比起凱特的平民穿搭，梅根就顯得十分揮霍，不知梅根在將來脫離王室財政資助後還會不會如此大洗?

梅根第三套全身造型:

資料來源：Express、Daily Mail