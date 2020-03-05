2020年日本小姐冠軍被封「日版秦嵐」 網民：終於不是網紅臉！

日本小姐大賽從1950年開始舉辦，是日本大型的選美比賽，除了美貌之外，還會考察參選者的姿態、品行和社交等等選出優勝者，考核標準嚴格，而日本性感女星藤原紀香也是從日本小姐出身。早前2020年的日本小姐冠軍就出現了，優勝者就是21歲的大學生小田安珠。

2020年日本小姐冠軍就是21歲的大三學生小田安珠。(missnippon)

今年正就讀日本名牌大學三年級的小田安珠打敗了2525名參選佳麗脫穎而出，奪下了冠軍的頭銜，到底她有什麼過人之處呢？小田安珠外表亮眼，擁有一雙水靈靈的大眼睛，笑起來的時候讓人如沐春風，像是鄰家女孩一樣可愛又溫暖。小田安珠身高有170cm，在日本女生中來說是非常高挑的身材，多得她從3歲的時候就開始學習古典芭蕾舞，因此舉手投足之間都儀態端莊，穿起和服的時候更散發著日本女性典雅又淑女的氣質。

小田安珠外表亮眼，擁有一雙水靈靈的大眼睛，臉上帶點自然的baby fat，笑容甜美。(Twitter@misskeio201801)

按圖看更多小田安珠個人美照：

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21歲的小田安珠其實早就小有名氣，她在日本名牌大學慶應義塾大學就讀人文社會學科。因為受到電影影響，她對日本古舊歷史產生了濃厚的興趣，因此大學選擇了考古學。小田安珠也因甜美出眾的美貌而被選為2018年的「慶應小姐」，成為了學校的校花；她的未來願望是想成為一名主播，因此她在校內也積極參加廣播及主持的活動，從2019年就擔任了校內廣播和旅遊節目主持人，有豐富的主持經驗，為自己鋪墊好未來的道路。

小田安珠在2018年的時候就當選校內的「慶應小姐」。(Twitter@misskeio201801)

小田安珠在校內有豐富的主播經驗：

當這位日本小姐冠軍出爐後立刻引來了網友的熱烈討論，有網民大讚這位小田安珠氣質清純，是日本版的秦嵐。還有網友表示「這個女孩長得讓人感覺舒服」、「比起網紅臉好看多了」、「日本審美比較正常，終於不是整容臉」，「美女又是學霸」；不過也有網民持相反意見，認為小田安珠長相「老積」，不像是21歲。

有網民表示小田安珠和內地女星秦嵐外表相似。(秦嵐微博、Twitter@misskeio201801)

不過正所謂「各花入各眼」，並不是人人都有勇氣站上舞台，而且比賽需要經過和服、禮服、泳裝等層層的考驗，不單是樣靚，身材姿態也是十分講究，背後肯定要下一番苦工，所以「台上1分鐘，台下10年功」，能站上台競選已經不容易，更何況要獲勝，都是小田安珠努力所得的成果，恭喜恭喜！

比賽需要經過和服、禮服、泳裝等層層考驗，小田安珠衝破難關靠自己努力獲得冠軍，激勵人心。(missnippon)

除了冠軍的寶座之外，比賽還分別有5個獎項，分別是「水の天使」、「綠色女神」、「海の日」、「體育小姐」、「和服小姐」。

按圖看5個獎項的得獎者：